Eccellenza, Pavia campione d’inverno. Solbiatese e Saronno perdono terreno

(Foto Facebook – Giancarlo Tampella – A.C. Pavia 1911)

L’ultimo fine settimana del 2023 non ha detto bene alle squadre del Varesotto del Girone A di Eccellenza. Nessuna vince e a sorridere è il Pavia che batte 1-0 la Base 96 e si guadagna il titolo di campione d’Inverno. Alle sue spalle resta in scia l’Oltrepò che passa 3-2 a Vergiate; per i granata non basta la doppietta di Iovine nel primo tempo, ribaltata nella ripresa dai pavesi.

Chi perde terreno dalla vetta sono invece Solbiatese ed Fbc Saronno. I nerazzurri nell’anticipo di sabato non vanno oltre il 3-3 casalingo contro l’Ardor Lazzate, con le marcature di Mira, Sorrentino e Locati che non sono sufficienti per i tre punti. Un punto anche per l’Fbc Saronno che pareggia 1-1 in casa della Calvairate, con Sow che pareggia a poco dal 90’ dopo il vantaggio di Sassella per gli amaretti.

Pari a reti bianche tra Megenta e Caronnese, perde ancora il Verbano, sconfitto questa volta in casa della Milanese con la rete di Tramutoli che non riesce a riaprire il match, terminato 2-1. Ko con lo stesso risultato anche per la Sestese sul campo del Casteggio al termine di un finale matto. I biancoazzurri trovano il pareggio al 92’ con Pagliaro ma Tahiri un minuto dopo gela la squadra di Melosi portando i tre punti ai gialloblu.

Chiudono il weekend la vittoria 3-0 del Meda sull’Accademia Pavese e il rotondo 6-0 della Castanese in casa del Vittuone.