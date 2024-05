Un nuovo supermercato in viale Belforte a Varese nell’ex concessionaria

Se ne parla da mesi, ma fino ad ora non era ancora partito il cantiere di un nuovo supermercato a Varese.

Ora c’è l’ufficialità e il cartello di inizio lavori: questa volta in viale Belforte, in quella che era l’ex concessionaria Fiat. Il nuovo supermercato in arrivo, secondo ciò che esplicitamente dichiara il cartello sul cantiere, è Aldi, discount tedesco già presente in altri comuni della provincia più a sud (Somma Lombardo, Busto, Castellanza) e nel comasco (Il piú vicino alla nostra provincia è Olgiate Comasco) e che ora raggiungerà il capoluogo.

Con l’arrivo del nuovo punto vendita sono state ovviamente richieste dall’Amministrazione alcune compensazioni: in questo caso si tratta di un parcheggio a uso pubblico per 74 posti e la costruzione dell’atteso marciapiede che collega il cimitero con la zona del Lazzaretto, passando dalla Posta.