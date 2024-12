Tutto pronto per la Xmas Head sul Lago di Varese: la Canottieri festeggia il Natale con l’argento olimpico Gabriel Soares

Domani, 15 dicembre, la Canottieri Varese si trasformerà in un vivace palcoscenico natalizio, dove la tradizione remiera incontra l’atmosfera di festa. La nona edizione della Xmas Head, gara sociale della società giallo-azzurra, è pronta a coinvolgere tutta la città in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Quest’anno, la manifestazione avrà un ospite d’eccezione: Gabriel Soares, fresco vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà presente per condividere la giornata con atleti, appassionati e cittadini. La partecipazione del campione olimpico renderà ancora più speciale un evento già ricco di emozioni.

La gara prenderà il via alle ore 9:00, con 162 atleti giallo-azzurri al remo, tutti rigorosamente con il cappello di Babbo Natale. I partecipanti saranno suddivisi in quattro categorie (principianti, intermedi, esperti e agonisti), mescolati in equipaggi misti da quattro vogatori. Dopo una prima fase a batterie, i cinque equipaggi con i tempi migliori accederanno alla finale, dove saranno premiati i primi tre classificati. L’obiettivo? Divertirsi e condividere la passione per il canottaggio, mettendo da parte l’agonismo per un giorno.

Un evento per tutti, non solo per gli appassionati di canottaggio. Il pubblico potrà godersi la gara direttamente dalla riva, sorseggiando vin brulé, tè caldo o l’esclusivo “Xmas Spritz” preparato al bar della sede, mentre la musica natalizia creerà l’atmosfera perfetta.

Dietro le quinte, una squadra di venti volontari garantirà la perfetta riuscita dell’evento, con il supporto dei giudici federali Antonio Tonon, Alessia Cioffi e Arnaldo Pagani.

A concludere la giornata, un grande pranzo sociale con oltre 150 partecipanti e l’attesissima lotteria organizzata dalla società.

La Xmas Head è un appuntamento imperdibile per vivere lo spirito del Natale in modo originale, immersi nella magia del lago di Varese.