Farmacie e centri medici in difficoltà per il black out informatico regionale

Sono stati due giorni difficili per le farmacie ma anche nei cup dei centri medici. A causa di un problema informatico, il sistema di lettura delle ricette e di gestione delle pratiche non è stato funzionante due ore ieri mattina mercoledì 13 dicembre, e per tutta la mattinata di oggi.

In tilt il sistema Sogei di lettura delle ricette elettroniche. Gravi le le ripercussioni tra gli operatori costretti a registrare a mano oppure a respingere chi si presentava solo con la ricetta in formato elettronico.

« Purtroppo non è la prima. Volta ma sono meni e mesi che il sistema va avanti a singhiozzo – commenta Luigi Zocchi Presidente Federfarma – Il sistema di Aria che gestisce la piattaforma va in tilt creando gravi disagi per noi operatori che perdiamo ore e ore. Purtroppo abbiamo protestato a diversi livelli, ci siamo arrabbiati ma non abbiamo ottenuto nessun risultato».

Diversi farmacisti hanno segnalato il problema e i disagi soprattutto per i cittadini che non riescono a ricevere le medicine spesso anche necessarie: « Se la prendono con noi. Ma, purtroppo, non possiamo intervenire in alcun modo per superare questi black out».