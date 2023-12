I thriller del Coguaro raccontati a Comabbio

Proseguono gli eventi della Biblioteca di Comabbio. Venerdì 15 dicembre alle 21 in Sala Lucio Fontana l’appuntamento è con la presentazione la serie thriller del Coguaro di Daniele Gennari.

La trama di La furia del Coguaro

L’ispettrice della Polizia di Roma è stata rapita dal Cartello della droga durante un’indagine internazionale in Messico. Ma l’incarico della donna è appena iniziato, non è a conoscenza di nessuna informazione rilevante a riguardo o che possa servire al boss. Ma allora perché l’hanno sequestrata? Peter Montana, comandante delle forze speciali, di questa donna ne è profondamente innamorato. Ma non si lascia accecare dalle emozioni, rimane lucido, sagace, usa le sue affinate capacità deduttive e sfrutta ogni sua acuta intuizione per scoprire il luogo del sequestro. Mette in atto una vera e propria caccia all’uomo, tremenda, inesorabile, spinta dal profondo desiderio di rivivere quella passione da cui è stato prematuramente privato. Non a caso Peter è soprannominato il Coguaro. Nel mentre la poliziotta, con grande autocontrollo e attenta analisi del luogo in cui si trova, cercherà in tutti i modi di dare filo da torcere ai suoi rapitori. Una missione densa di azione con ritmo incalzante e avvenimenti imprevisti, assalti a rifugi impenetrabili con armi e tecnologie di ultima generazione che permetteranno al famigerato Coguaro di dare sfogo alla sua furia.

L’autore

Daniele Gennari è nato a Pisa nel 1955. Laureato in Informatica, Direttore Marketing di Apple Italia, fondatore di startup, General Manager di filiali estere. Ha vissuto la rivoluzione tecnologica degli anni ottanta e dell’Internet a fine novanta in Silicon Valley. Dopo aver trascorso una vita da executive fra San Francisco, Londra, Città del Messico e Milano ha deciso di coltivare la sua passione per thriller e gialli.