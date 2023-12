Il percorso del PGT della città trova una sede: a “Casa Varese”

Il prossimo PGT deve essere partecipato con i cittadini: è questo il mantra che da qualche mese ripete Andrea Civati, assessore ai lavori pubblici del comune di Varese. Per farlo, ha messo in campo prima i “mercoledì del pgt” poi i primi incontri con i consiglieri comunali e con gli stakeholders. Nulla di questo però era sufficientemente aperto e visibile alla cittadinanza: perciò ora ha annunciato un’iniziativa ancora più ampia per il 2024, per cui è stata incaricata la società di marketing MDA.

«Per la prima volta i cittadini, gli operatori economici, i rappresentanti delle professioni e i consigli di quartiere saranno interpellati per esprimere le loro opinioni sul ridisegno della città – Ha spiegato Civati – L’obiettivo è dare il senso che il Piano di Governo del Territorio (PGT) non è un lavoro solo per addetti ai lavori, ma un processo che coinvolge e di cui beneficia ogni singolo cittadino».

Gli attori economici, le associazioni e i consigli di quartieri saranno i primi a formulare proposte: per loro saranno organizzati tavoli di lavoro dedicati, mentre verrà realizzato un sito per poter fare segnalazioni e proposte e anche un luogo fisico di partecipazione, quella che nella presentazione di questa mattina, 13 dicembre 2023, è stata chiamata “Casa Varese”. Questo luogo, il cui indirizzo sarà comunicato prossimamente («Ma sarà in un luogo simbolo della rinascita della città» ha aggiunto l’assessore) vuole essere sede fisica del lavoro di partecipazione.

«Il percorso di partecipazione avrà luogo principalmente nella prima metà del 2024, poiché il PGT sarà deciso entro quell’anno – ha sottolineato ancora Civati – Tra gennaio e febbraio gli strumenti saranno presentati agli stakeholder. Tra marzo e maggio, si svolgeranno i laboratori PGT, mentre da febbraio a ottobre, Casa Varese ospiterà eventi di approfondimento».

Referente del percorso di partecipazione sarà, per la torinese MDA – società di marketing specializzata in percorsi partecipativi – il varesino Marco Bellante,che ha sottolineato che il lavoro sul PGT «È solo uno degli aspetti che affronteremo per la città. Su questo argomento saranno comunque organizzati eventi per coinvolgere i cittadini al di là dei tavoli di lavoro, con l’obiettivo è riflettere su che tipo di Varese vogliamo per domani».

L’incarico ha un valore di 43mila euro che comprenderà l’organizzazione degli eventi partecipativi ma anche la realizzazione di grafiche ad hoc. La società MDA si occupa specificamente di comunicazione dei territori attraverso l’uso della partecipazione: hanno già lavorato a Torino, Busto e Monza per progetti partecipativi analoghi.

«Siamo profondamente convinti che l’identità di un territorio nasca da chi ci abita: si può avere l’idea più bella del mondo, il brand migliore, ma se non è frutto di un percorso condiviso non potrà mai appartenere a tutta la città – ha commentato Bellante – Per questo sono entusiasta di reinvestire le professionalità che ha portato da altre parti nel mio comune».