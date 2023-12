Il Varese vince a Voghera, Cotta: “Una grande vittoria del gruppo”

VOGHERESE – VARESE 0-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Questa è una grande vittoria, una vittoria del gruppo. Su un campo del genere, dopo una settima strana che ha seguito l’analisi dello sconfitta contro il Chisola, la squadra ha risposto in maniera straordinario. Ha ribattuto colpo su colpo, sempre prima sulla palla, tignosa e attenta. All’intervallo ho anche detto che se la partita fosse finita 0-0 avremmo elogiato la prestazione e l’atteggiamento. Nel secondo tempo il risultato è arrivato e ora pensiamo al Gozzano. Complimenti ai ragazzi perché questa è una partita interpretata nel modo giusto, forse dovevano dare risposte a loro stessi. io vado avanti con il mio lavoro e sono contento perché alla fine se c’era qualche dubbio sul cuore e l’impegno della squadra, oggi è il giorno giusto per elogiarla

MARCO MOLLUSO (Allenatore Vogherese): È un periiodo in cui non gira niente. Abbiamo avuto l’occasione giusta nel primo tempo ma non l’abbiamo sfruttata. La situaizone è difficile ma per i risultati. Dopo il gol subito abbiamo provato a rimetterla in equilibrio ma poi abbiamo preso il 2-0 in contropiede. Anche con il Vado è andata così. Stiamo facendo troppe parole, ci diciamo sempre di essere attenti ma oggi non l’abbiamo fatto. Mercoledì ci aspetta la trasferta in casa dell’Rg Ticino e dobbiamo assolutamente fare punti. Ma servirà fare una partita senza sbavature. Tre partite perse di fila sono complicate.

NICCOLO’ STAMPI (centrocampista Varese): Non è stata una settimana molto tranquilla. Abbiamo parlato tra di noi e con il mister e questa vittoria, oltre he meritata, fa bene all’umore. Sono molto contento per Pietro che ha segnato perché se lo merita. Son contento anche per la mia prestazione. Mercoledì ci aspetta un’altra partita di carattere.

PIETRO SETTIMO (Attaccante Varese): Il mister ci aveva chiesto una partita di carattere, su un campo davvero difficile, e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Stampi ha fatto una grande partita, io ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto ed è andata bene. Non dobbiamo fermarci, continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. Il gol lo dedico alla mia ragazza Beatrice, alla squadra e al mister.