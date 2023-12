Varese tosto e cinico: Voghera espugnata 2-0

Vittoria importante e meritata per il Varese che a Voghera, su un campo difficile sia per ambiente sia per la qualità del terreno di gioco, trova tre punti che fanno rialzare la testa ai biancorossi dopo la dolorosa sconfitta contro il Chisola. A decidere il match, vinto 2-0, sono due reti nella ripresa: la prima di Cottarelli di testa al 19, la seconda di Settimo, entrato da pochi secondi, nel primo minuto di recupero.

Il Varese ha saputo adattarsi al meglio al terreno di gioco, che imponeva una gara di lotta, con lanci lunghi e poco gioco palla a terra. Così è stato, e nel corso di una gara che non ha offerto grandi occasioni, sono due giocate a decidere la gara: la prima è la “furbata” di Vitofrancesco che con la battuta veloce di una punizione ha trovato non reattiva la difesa avversaria, arrivando al gol di Cottarelli; la seconda è la serpentina di Liberati, che Settimo trasforma nel gol del 2-0 che ha chiuso la gara.

Per i biancorossi una vittoria per rispondere alla sconfitta di una settimana fa, tre punti che portano a quota 29 – sempre al netto del punto di penalità – a ridosso delle prime posizioni di classifica. Ora l’auspicio è quello di chiudere al meglio il 2023 con la gara di mercoledì 20 dicembre al “Franco Ossola” contro il Gozzano, ultima dell’anno e dell’andata, per poi pensare più serenamente a un 2024 che vuole essere ancora più positivo.

(Articolo in aggiornamento)

FISCHIO D’INIZIO

Penultima di campionato per il Girone A di Serie D con il Varese che torna al “Parisi” per una gara ufficiale dopo la finale playout persa nel 2018 contro l’OltrepoVoghera. Questa volta gli avversari dei biancorossi – che ora sono una società del tutto differente – sono i rossoneri della Vogherese guidati da Marco Molluso, terzo allenatore stagionale. Le due squadre arrivano da pesanti ko: 3-1 per i ragazzi di Cotta contro il Chisola, 4-1 per i pavesi ad Albenga. Formazioni schierate con lo stesso schema tattico: 4-3-1-2. I varesini, dopo l’addio di Sindrit Guri in settimana, in attacco si affidano al 2005 Stampi alle spalle di Banfi e Di Maira con capitan Vitofrancesco da terzino a destra mentre la Vogherese punta su Trevisiol a supporto di Bahirov e l’ex Elios Minaj, già in rete in Coppa Italia contro la sua vecchia squadra. Da segnalare le pessime condizioni del terreno di gioco, come sottolineato anche dalla società di casa dopo alcuni lavori svolti dal Comune.

PRIMO TEMPO

Il campo non permette grandi giocate e la gara si incanala subito su lanci e duelli aerei. Su un lungo rinvio al 5′ Di Maira riesce a guadagnare un buon pallone che porta Palazzolo a servire Perissinotto per un destro strozzato e fuori di un metro. I biancorossi sono attenti a respingere i tentativi della squadra di casa e al 17′ si rivedono in attacco con Stampi che porta palla al centro e calcia dai 20 metri di sinistro mandando di poco alto. Il 2005 è meno bravo due minuti dopo sull’appoggio di Banfi quando calcia male da buona posizione. La spinta varesina è costante e al 23′ su un pallone alto messo in area da Mandelli, si libera bene Banfi che però al volo di destro non riesce a superare Tota in uscita. La Vogherese lascia campo ma non occasioni e al 33′ costruisce una buona occasione con Minaj che da destra serve Bahirov tutto solo nel cuore dell’area manda fuori di testa. Passato il pericolo, il Varese ritorna a spingere ma non riesce a dare concretezza ai tanti palloni messi nell’area avversaria. Sulla punizione da posizione defilata di Vitofrancesco che passa a centimetri dalla traversa si chiude il primo tempo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Riprende ancora nel seno di Stampi la ripresa, con il numero 70 che al 5′ si libera al tiro dal limite trovando la parata in tuffo di Tota, poi Banfi sulla respinta rimette in mezzo senza trovare la deviazione vincente. È però solo una fiammata che porta a diversi minuti di lotta in mezzo al campo senza grandi emozioni. Al 19′ è una furbata di Vitofrancesco a portare al vantaggio biancorosso: punizione battuta rapidamente, bel cross di Benacquista che trova Cottarelli in area pronto per il colpo di testa vincente. Sbloccato il risultato, il Varese cerca di mantenere l’equilibrio in campo e il pallone lontano dai guai. Nel finale il Varese la chiude, con il neo entrato Settimo, che riceve palla dopo una bella serpentina di Lberati e sigla il 2-0 che chiude la gara e porta i tre punti ai piedi del Sacro Monte.