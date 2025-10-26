Colpo Castellanzese a Voghera, pareggio-beffa per la Varesina

VOGHERESE – CASTELLANZESE 0-1

.

Una rete di Tommaso Micheri al 34′ della ripresa regala tre punti d’oro alla Castellanzese che lascia le parti mediobasse della classifica e avvicina addirittura la zona playoff, lontana ora appena due lunghezze.

A Voghera la squadra di Del Prato sa soffrire e mantenere la porta inviolata anche sugli assalti dei padroni di casa (salvataggio di Boccadamo su Soares, parata di Poli su Bonanni) nonostante le assenze di Castelletto, Oleoni, Robbiati e Gritti. La rete decisiva arriva al termine di un’azione nata da Chessa e rifinita con un’invenzione di prima di Boccadamo, trasformata in gol da un colpo secco di Micheri. Nel finale i neroverdi mantengono la lucidità necessaria e non concedono occasioni intascando tre punti davvero importanti.

VOGHERESE – CASTELLANZESE 0–1 (0-0)

MARCATORE: Micheri (C) al 34′ st.

VOGHERESE (3-5-2): Mangano; Silva, Gerevini, Panarello (38’ st Carnovale); Palazzolo (28’ st Prinelli), Bonanni (15’ st Molinari), Maglione, Castegnaro, Zito; Soares, Folli (15’ st Palma). A disposizione: Maglieri, Sacco, Mazzola, Careddu, Qanaj. Allenatore: Cavaliere.

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Airaghi, Tordini, Rusconi; Boccadamo, Foglio, Vernocchi (42’ st Giuliani), Lacchini, Micheri; Chessa, Colombo (31’ st Merkaj). A disposizione: Frigerio, Rausa, Selmo, Manfron, Oldani, Greco, Guerrisi. Allenatore: Del Prato.

ARBITRO: Edoardo Borello di Nichelino (Seminara di Reggio Emilia e Fedolfi di Parma).

VARESINA – PAVIA 2-2

Pareggio con tanto amaro in bocca per la Varesina di mister Spilli, raggiunta sul 2-2 in pieno recupero dal Pavia (minuto 50 della ripresa) grazie a un gol di Quaggio, e dopo che gli ospiti avevano accorciato le distanze poco prima, al 39′, con Itralone.

Sfuma così la “fuga” dei rossoblu capaci di portarsi sul 2-0 nel primo tempo con due reti nel giro di una manciata di minuti: al 33′ Andreoli bagna nel modo migliore l’esordio deviando al volo un pallone proveniente dal corner di Grieco. Il bis al 39′ con Baud Banaga bravo a concludere in rete un’azione rapida delle Fenici.

Nella ripresa però la partita cambia all’8′ con l’espulsione di Cavalli per fallo da ultimo uomo (fischio che lascia alcuni dubbi) ai danni di Alfiero. La squadra di Spilli si riorganizza e congela il risultato, addirittura provando a realizzare la terza rete grazie a un intraprendente Camarlinghi. Poi però un tiro-cross di Itraloni si infila beffardo nella porta difesa da Lorenzi e riapre i giochi. Nel recupero la frittata è fatta: cross di Giannattasio e incornata precisa di Quaggio. E la beffa sarebbe potuta essere ancora peggiore senza un salvataggio in extremis di Caverzasi allo scadere del recupero. Ora però la classifica si fa preoccupante, con il terzultimo posto e soli 8 punti.

VARESINA – PAVIA 2-2 (2-0)

MARCATORI: Andreoli (V) al 33′ pt, Baud Banaga (V) al 40′ pt; Itraloni (P) al 38′ st, Quaggio (P) al 50′ st.

VARESINA (3-4-3): Lorenzi, Pirola, Grieco, Cavalli; Miconi (45’ st Ornaghi), Andreoli (39’ st Valisena), Rosa, Vaz; Camarlinghi (39’ st Chiesa), Costantino (32’ st Guri), Baud Banaga (32’ st Caverzasi). A disposizione: Maddalon, Chiesa, Larhrib, Ornaghi, Valisena, Testa. Allenatore: Spilli.

PAVIA: Cincilla, Mazzolo, Sbardella, Nucera (16’ st Giannattasio); Saccà, Natoli (61’ Poesio), Nchama, Itraloni, Carbonara; Alfiero (28’ st Ardemagni), Perna (20’ st Quaggio). A disposizione: Bifulco, Sofio, Quaggio, Cecchi, Ardemagni, Biagioni, Chmarek. Allenatore: Filippini.

ARBITRO: Nicolò Trombello di Como (Covolan di Conegliano e Gjini di Vicenza).