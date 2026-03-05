Con il “Laghi” ha preso il via la Lombardia Rally Cup: otto le gare in programma
I vincitori dell'appuntamento varesino sono al comando della classifica 2026: il calendario comprende tutti i principali appuntamenti regionali. A Voghera il 24 marzo la premiazione per il 2025
Il Rally dei Laghi dello scorso fine settimana è stato anche l’evento di apertura della Lombardia Rally Cup, challenge organizzato dalle diverse sezioni dell’Automobile Club della nostra regione e che comprende otto gare da qui a fine novembre. Il trofeo ha sia una classifica assoluta sia una serie di graduatorie di classe e di specialità e mette in palio un montepremi totale di 30mila euro.
Ovviamente la classifica dopo il “Laghi” è la stessa della gara varesina (visto che i primi protagonisti sono tutti lombardi), quindi con Andrea Crugnola e Andrea Sassi in testa (15 punti) sugli equipaggi formati da Simone Miele e Luca Beltrame (11 – foto in alto) e da Alessandro Re e David Pozzi (8). A quota 8 nella graduatoria però ci sono anche quei piloti che hanno ottenuto sia punti dalla assoluta sia dalle vittorie di classe come Andrea De Nunzio (Rally5), Moreno Cambiaghi (Rally4), Riccardo Zoppini (R2B) e Davide Trinca Colonel (N2).
Nel femminile è in testa la navigatrice Giulia Paganoni (che corre a fianco di Cambiaghi) mentre nell’under 25 comanda il co-pilota di Crugnola, Andrea Sassi seguito dal pilota cuvegliese Matteo Sanfilippo. Tra gli over 55 il primato attuale è per la navigatrice Marina Frasson (al Laghi con Tommaso Pascarella) davanti al driver Pierangelo Meli, 11° assoluto sul palco dei Giardini Estensi.
Archiviata la prima prova stagionale, la LRC proseguirà con il Rally delle Prealpi Orobiche in calendario a Bergamo l’11-12 aprile; seguiranno Coppa Valtellina, Valle d’Intelvi, Sebino, Coppa Camuna, 1000 Miglia e Villa d’Este. Gli organizzatori hanno intanto fissato la data e il luogo della cerimonia dedicata ai vincitori del 2025: l’incontro si terrà al teatro “Valentino Garavani” di Voghera sabato 24 marzo a partire dalle 19.
Nella scorsa stagione la classifica piloti è stata vinta dal comasco Alessandro Re davanti al varesotto Simone Miele e al valtellinese Moreno Cambiaghi; quarta piazza per Crugnola e quinta per Buttiglione. Tra i navigatori invece successo per la varesina Giulia Paganoni davanti al comascho Marco Vozzo e alla bresciana Federica Mauri; quarto Pozzi, quinto Beltrame.
