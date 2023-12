Il vento fa slittare l’inaugurazione delle Lucine di Natale a Leggiuno. Si apre domenica 3 dicembre

L’inaugurazione delle attesissime lucine di Natale di Leggiuno è rimandata di 24 ore. Lo annuncia l’organizzazione a causa delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore che causano anche rischi per la sicurezza dei partecipanti.

La nuova data dell’inaugurazione è fissata per il giorno successivo a quello inizialmente previsto, il 3 dicembre a partire dalle 17.30. Tutti coloro che avevano già acquistato i biglietti per il 2 dicembre potranno utilizzarli senza alcuna modifica per la stessa fascia oraria del 3 dicembre. Per coloro che non sono in grado di partecipare alla nuova data o che preferiscono uno spostamento a una data diversa dal 2 dicembre è possibile contattare via e-mail l’indirizzo “info@lucinedinatale.it” e indicare la nuova data desiderata.

Ancora 24 ore di attesa, dunque, per percorrere il percorso che quest’anno è ancora più lungo e supera il chilometro, ricco di sorprese dai mille colori. Tra le novità assolute dell’edizione 2023 da non perdere il Campo di Lilium, il Lago dei Desideri e il Cappello Dell’Elfo ricavato da un abete alto 25 metri, mentre si confermano le grandi attrazioni che nelle scorse edizioni hanno fatto sognare i visitatori, come il Bosco Incantato, il Castello e la Carrozza delle Fiabe.

VareseNews seguirà in diretta l’inguauznone delle Lucine di Natale con una diretta che potrete vedere a partire dalle 17 di domenica 3 dicembre a questo link.