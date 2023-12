“Incontri di mondi lontani”: a Varese la mostra che celebra l’esplorazione varesina, fino ai fratelli Castiglioni

Il Comune di Varese presenta una imponente e lunga mostra per ricordare la grande attività di due varesini.

Si tratta di “Incontri di Mondi Lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”: un grande progetto espositivo che dal 16 dicembre 2023 al 1° giugno 2025 sarà visitabile presso i Musei Civici di Villa Mirabello che attraverso documenti, testimonianze, oggetti, fotografie e video accompagnerà il visitatore in un lungo viaggio verso popoli lontani e culture diverse dalla nostra grazie all’apporto degli esploratori varesini, dal 1800 fino all’attività dei due fratelli Castiglioni.

«La scelta di partire dalla stagione “eroica” e “romantica” dei viaggi di esplorazione ha un duplice scopo – spiega Enzo Laforgia, assessore alla cultura del Comune di Varese – Far riemergere la memoria di alcuni protagonisti lombardi che, pur con tutti i limiti culturali propri del loro tempo, hanno comunque contribuito a costruire un primo ponte tra mondi distanti e documentare l’originalità dell’approccio dei fratelli Castiglioni, i quali hanno saputo accostarsi a quelle popolazioni con rispetto e nell’intento di preservarne e farne conoscere la storia».

La mostra si avvale di diversa documentazione, anche proveniente dalla biblioteca di Varese, sui primi esploratori della zona, ma vede indubbiamente protagonista la grande mole di reperti provenienti dal Museo Castiglioni a villa Toeplitz. «A partire dagli anni Cinquanta del Novecento e per oltre sessant’anni, mio padre e io zio hanno condotto ricerche prevalentemente nel continente africano e poi, nel loro unico viaggio in un altro continente in Amazzonia, raccogliendo sul campo preziose testimonianze etnologiche e archeologiche e documentando con foto e filmati, riti, usi, costumi e tradizioni, che altrimenti avremmo perso per sempre – spiega Marco Castiglioni, figlio di uno dei due “gemelli archeologi” e direttore del museo Castiglioni a Villa Topelitz, nonchè curatore della mostra – I Mondi lontani, oggetto di questa mostra, non sono solo geograficamente distanti da noi, ma sono ormai lontani nel tempo, poiché la rapida accelerazione della storia globale a partire dalla seconda metà del Novecento li ha profondamente mutati sino a minacciarne la stessa sopravvivenza o rischiando di cancellarne la memoria, e non posso che ringraziare il comune di Varese per aver sostenuto questa mostra».

«Oggi più che mai abbiamo bisogno di ricostruire un corretto rapporto con le culture diverse dalla

nostra e questa mostra rappresenta una importante occasione per esplorarne la varietà e la ricchezza – ha commentato il Sindaco di Varese, Davide Galimberti – Inoltre inauguriamo una mostra che valorizza molto la varesinità: negli ultimi tempi allestito già mostre (Come quella dedicata a Bassanini oppure a Tavernari, Guttuso, Baj) dove la presenza di artisti varesini o che avevano soggiornato in città era importante: questa iniziativa rende omaggio alle figure di Angelo e Alfredo Castiglioni, la cui memoria è viva e presente nella città di Varese anche grazie al Museo Castiglioni, sito nello storico parco di Villa Toeplitz, che ne documenta la passione e rende fruibili al pubblico gli importanti esiti delle loro ricerche».

La mostra sarà visibile per oltre un anno: aprirà infatti al 16 dicembre 2023 e chiuderà il primo giugno 2025. A margine, è in preparazione un importante programma di eventi correlati: visite guidate, laboratori per le scuole, conferenze.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

La mostra si apre con una porta realizzata dell’etnia Bamun, che vuole essere un invito a spalancare la mente per “superare la soglia”, i confini culturali e i filtri che appartengono ad ognuno di noi, per raggiungere i mondi lontani raccontati nell’esposizione. Dopo aver ripercorso le orme di alcuni esploratori vissuti tra Ottocento e Novecento attraverso reperti, diari di viaggio, mappe geografiche e disegni, si giunge alla ricostruzione del “salotto del collezionista”: luogo delle “meraviglie” dove in passato venivano esposti oggetti curiosi, esotici e rari raccolti nei

viaggi intorno al mondo. Nella sala successiva vengono presentati i fratelli Castiglioni e il loro lungo percorso di ricerca

nato da un sogno giovanile. Segue la descrizione della fase preparatoria dei viaggi con un focus sulla strumentazione tecnica da loro utilizzata e la sua evoluzione, nonché le invenzioni e i miglioramenti apportati ad attrezzature già esistenti allo scopo di adattarle ai viaggi nel deserto, nelle savane, nelle foreste e sui monti africani.

La sezione seguente è dedicata alle testimonianze materiali dei popoli africani che non vengono presentate come creazioni artistiche fini a se stesse ma ne vengono valorizzati i più profondi aspetti religiosi, funzionali e simbolici anche grazie alle testimonianze video girate nel corso delle missioni, che li contestualizzano all’interno momenti che scandiscono la vita delle comunità.

Nella sala dedicata alle ricerche archeologiche si da ampio spazio alla presentazione della scoperta, nell’attuale Sudan, della città mineraria di Berenice Pancrisia e gli scavi volti a riportare alla luce la città portuale di Adulis (Eritrea) conservata, pressoché integra, sotto metri di limo e sabbia.

Chiude la mostra una ricerca extra africana del 1974. La sala, dal grande impatto immersivo, rende la sensazione di trovarsi nella foresta amazzonica e racconta il viaggio dei Castiglioni presso una popolazione venezuelana, i Mahekoto-Teri, che all’epoca viveva ancora isolata rispetto al mondo urbanizzato.

Il percorso è giocato su un continuo richiamo dal passato al presente, andando oltre la semplice presentazione tipologica e cronologica. I reperti parlano un linguaggio attuale, scandito da voci narranti, luci e suoni. Pannelli informativi e numerosi contenuti video estratti dai documentari e dai film dei Castiglioni guidano il visitatore lungo il percorso, lasciandolo comunque libero di gestire gli approfondimenti secondo diversi livelli di lettura e d’interesse.

I materiali originali dell’archivio privato Castiglioni sono stati arricchiti con opere provenienti da collezioni donate in questi anni al Museo Castiglioni e da prestiti da parte di fondi e collezioni private (Lavazza, Palazzi, Lopalco, Moretti, Nicola, Bagnasco, Archivio Felice de Vecchi della famiglia Bitto) nonché dal Museo di Villa Mirabello (in particolare la collezione Macchi), dalla Biblioteca Civica di Varese e dalla Biblioteca “Card. Carlo Maria Martini” del Seminario

Arcivescovile di Milano.

INCONTRI DI MONDI LONTANI

DAI VIAGGI D’ESPLORAZIONE DI FINE ‘800 ALLE RICERCHE DI ANGELO E ALFREDO CASTIGLIONI

16 dicembre 2023 – 1° giugno 2025

Inaugurazione: sabato 16 dicembre alle ore 11.00

Musei Civici di Villa Mirabello

A cura di Marco Castiglioni, Sara Conte, Serena Massa, Giovanna Salvioni

Con il patrocinio di Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata dello Stato di Eritrea, Regione

Lombardia e Provincia di Varese