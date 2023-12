La befana è sui pattini all’Acinque Ice Arena

Uno spettacolo di pura magia e allegria e per i più buoni ci sarà una dolce sorpresa

La Befana ha un nuovo look quest’anno: pattini scintillanti e sorriso contagioso. Arriverà il 6 gennaio sul ghiaccio della Acinque Ice Arena per uno spettacolo di pura magia e allegria e per i più buoni ci sarà una dolce sorpresa. L’arena del ghiaccio di Varese vi aspetta dalle 15.10 alle 18.50 (foto Sportium/Martiradonna).

Si ricorda inoltre che è possibile acquistare i biglietti di ingresso direttamente dal sito web https://www.acinqueicearena.com/categoria-prodotto/prevendita/.

Per ulteriori informazioni, si possono contattare ai seguenti recapiti: info@acinqueicearena.com – 0332 1575576