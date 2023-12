La città di Brescia si prepara alla giornata di disinnesco di una bomba inesplosa da 200 chili

Brescia si prepara per un evento insolito e storico: il “Bomba Day”. Domenica 14 gennaio 2024, a partire dalle 8.30, si svolgeranno le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale. La bomba d’aereo, di fabbricazione americana, pesa 500 libbre (circa 226 chili) e si trova nell’area dello scalo ferroviario della città.

Le autorità locali hanno pianificato l’evento con estrema cautela. Per garantire la sicurezza, sarà necessario evacuare totalmente l’area interessata e sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in diverse vie circostanti tra cui via Del Rampino, via Lunga, via Rose di Sotto e altre. Le operazioni di disinnesco sono previste durare fino alle 14:00.

Il Comune di Brescia si è attivato per assistere i residenti colpiti da questa misura. Il centro di accoglienza comunale “Rose” di via Presolana sarà disponibile per chi necessita di un rifugio temporaneo. È importante che i residenti interessati comunicassero la loro situazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il 12 gennaio 2024.

Inoltre, per coloro che non dispongono di mezzi propri, il Comune ha organizzato un servizio navetta, incluso il trasporto di animali domestici. I punti di raccolta per la navetta sono stati stabiliti in via Orzinuovi e via Rose di Sotto.

[le foto id=1573447]

Questo intervento è fondamentale non solo per la sicurezza immediata, ma anche per la rimozione di un residuo pericoloso della guerra che persiste nel tessuto urbano della città. Prima di lasciare le abitazioni, i residenti sono invitati a chiudere i rubinetti del gas, abbassare tapparelle e nastrare i vetri per precauzione.