La neve sul Varesotto: imbiancate le montagne dal Campo dei Fiori a Pradecolo e Forcora

Qualche centimetro di coltre bianca, quel che basta per rendere magico il paesaggio. Dicembre si è aperto con una perturbazione che sulle montagne più alte del nostro territorio ha portato la prima vera nevicata della stagione.

Chi sabato ha sfidato il vento ed ha raggiunto le vette più alte del Varesotto ha infatti potuto assistere alla magia di quella soffice coltre bianca che ricopre ogni cosa. È stato così ad esempio sul Campo dei Fiori con il belvedere ricoperto di bianco o anche al Pradeccolo con la terrazza del rifugio nascosta da qualche centimetro di neve.

Stessa situazione in Forcora dove il ristorante In Forcora ha diffuso queste affascinanti immagini.

Neve che non è destinata a durare e che potrebbe già sciogliersi domenica con il ritorno del sole. Ma gli appassionati non dovranno aspettare molto prima di una nuova imbiancata. La notte tra lunedì e martedì prossimo, infatti, è prevista una nuova perturbazione che nelle quote più alte dovrebbe portare ancora neve.