Malnate Ideale: “Tornano le luci ma il centro storico resta al buio”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Malnate Ideale riguardo le illuminazioni del periodo natalizio in città.

​In questi giorni di Feste, a Malnate sono ritornate le luminarie natalizie, dopo un anno di ingiustificata assenza e relative proteste dei cittadini.

Il disastrato metodo di amministrare il Comune attuato finora dal centrosinistra, lascia molto a desiderare; infatti, abbiamo più volte sottolineato il degrado e il qualunquismo che imperversano in città.

Anche le luminarie, che hanno fatto la loro comparsa in città, non ne sono esenti: infatti si richiamano genericamente ad immagini legate all’inverno, niente è stato dedicato alla solennità della festa religiosa: rileviamo infatti una desolante assenza di luci sulla Chiesa di San Matteo e, a salire, di tutto il Malböc, per finire alla centralissima cappella di San Rocco: tutti lasciati al buio!!! nonostante che il programma elettorale del centrosinistra promettesse maggiore attenzione alla valorizzazione di questi siti.

Non è che i centri storici di Gurone e San Salvatore se la passino meglio, anzi! Per non parlare dei centri abitati della Folla e della Baraggia, sempre e comunque dimenticati!

Anche in questa occasione si dimostra la totale mancanza di organizzazione della macchina comunale, forse poco stimolata dall’Amministrazione; ma soprattutto si rileva l’assenza di una strategia che valorizzi in modo organico quelle realtà storico/culturali di Malnate, che avrebbero dovuto essere maggiormente evidenziate da un’illuminazione più amorevole e dedicata, ovviamente a costi contenuti.