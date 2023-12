Martinenghi, bell’argento europeo nei 100 rana

Nicolò Martinenghi abdica ma lo fa a testa altissima e manda un messaggio al mondo della rana: anche in un periodo difficile, il campione di Azzate è sempre capace di combattere per una medaglia. (foto Andrea Staccioli/DBM)

Agli Europei in vasca corta di nuoto di Otapeni, in Romania, l’atleta varesotto è d’argento sui 100 rana alle spalle di un altro dei grandi interpreti di questo stile, l’olandese Arno Kamminiga. Al termine delle quattro vasche i due sono stati separati di appena 5 centesimi, con “Tete” che ha nuotato in 56.57 e ha comandato la gara per circa 80 metri prima di subire il sorpasso dell’avversario.

L’Olanda si è presa anche il bronzo con Caspar Corbeau che ha preceduto il turco Sacki e l’altro azzurro, Simone Cerasuolo, quinto.

Martinenghi sale quindi per la seconda volta sul podio di Otapeni dopo la medaglia d’oro centrata ventiquattrore prima nella staffetta 4×50 mista. Un viatico importante perché, lo abbiamo detto, l’azzatese non è al massimo della forma in questo periodo: l’obiettivo più grande sono ovviamente le Olimpiadi di Parigi e quei 100 metri – ovviamente in vasca lunga – che rappresentano il focus della carriera.