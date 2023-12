Mastini ad Appiano: è uno spareggio per il terzo posto

Al termine della prima fase della IHL mancano solo due partite, un programma che sarà “liquidato” prima di Natale con un doppio turno tra questa sera (giovedì 21) e sabato 23. Poi tutti a gustare il panettone in attesa degli incontri che qualificheranno alle finali di Coppa Italia e, a seguire di Master e Qualification Round.

Nella parte alta della classifica, l’unica tranquilla è il Caldaro capolista: i Lucci hanno 46 punti, sei di vantaggio sulla seconda. Non sono ancora certi del primato (questa sera la sfida al Pergine, unica squadra che li può raggiungere) ma hanno nelle mani il jolly per vincere la prima fase. Dopo le Linci, a quota 40, c’è il tandem formato da Varese e Appiano e il calendario mette di fronte questa sera (giovedì 21) Mastini e Pirati sul ghiaccio degli altoatesini. (nella foto: Vanetti e Reinalter)

La partita va in scena alle ore 20 ed è un vero e proprio spareggio, almeno per il terzo posto: chi vince infatti può insidiare proprio la piazza d’onore occupata dal Pergine, chi perde si deve accontentare della quarta piazza anche perché il margine su chi segue è sufficiente a evitare il quinto posto. In questo momento la differenza non sarebbe così pesante, perché il Master Round (il torneo tra le prime cinque, già qualificate ai playoff) può cambiare le carte in tavola visto che i punti della regular season saranno ridotti a un terzo del totale. E il tabellone playoff sarà stilato in base alla classifica della seconda fase. Però è ovvio che né la squadra di Czarnecki né quella di Marttila hanno intenzione di fare un passo indietro.

L’Appiano tra l’altro è reduce da un travolgente 7-3 fuori casa inflitto addirittura al Pergine con uno show del 17enne Matthias Pardatscher, autore di una tripletta alle Linci. Uno dei tanti da tenere d’occhio per il pacchetto difensivo: i “clienti” più pericolosi per Schina e soci sono i finlandesi Räisänen (secondo per punti di tutta la IHL dietro a Moucka) e Maekinen ma pure gli italiani Graf e Tombolato. In porta due goalie affidabili come Paller e Reinalter con quest’ultimo che dovrebbe essere titolare vista l’alternanza scelta da coach Marttila. Vedremo se tra i gialloneri ci sarà Perla o Marinelli.

I Mastini vogliono però vendicare l’unica sconfitta patita in stagione alla Acinque Ice Arena: lo scorso 1° novembre le due squadre arrivarono appaiate sino agli shootout e fu proprio Graf a realizzare quello che sparigliò le carte. La partita sarà affidata ai signori Bedana e Gruber assistiti da Carrito e Ilmer, si gioca come detto dalle ore 20. Sabato 23 si replica: al PalAlbani arriverà il Feltre, altro avversario di ottima caratura. In quell’occasione i tifosi under 16 gialloneri entreranno gratis.