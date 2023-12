Nube di acido cloridrico dal serbatoio di una tintoria di Como nella zona di Camerlata: 14 feriti

I vigili del fuoco del comando di Como con gli specialisti NBCR sono impegnati in un intervento di soccorso tecnico urgente in Como via Donatori di sangue presso la ditta Tintoria Lariana per soccorso persona. L’allarme è scattato poco dopo le 14 di giovedì

In particolare durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio si è generata una reazione chimica che ha richiesto l’invio in ospedale a titolo precauzionale di una decina di dipendenti per effettuare accertamenti. Le operazioni di bonifica e ricostruzione dell’evento sono in atto. In posto unitamente ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, Polizia di Stato e Polizia locale. Ai residenti della zona che lamentavano la percezione di odori anomali è stato raccomandato di chiudere gli infissi.

Sul piano del soccorso sanitario risultano ingenti i mezzi schierati dal 118: 6 ambulanze e 3 automediche.

In totale le persone coinvolte e valutate dal personale sanitario di Areu sono 23, per un totale pazienti ospedalizzati di 14 pazienti, tutti in codice giallo negli ospedali di Sant’Anna, Valduce e Cantù.

I 14 pazienti ospedalizzati sono sia sintomatici (difficoltà respiratoria, tosse, mal di gola) che asintomatici. “Sulla base delle indicazioni del Centro Antiveleni, l’ospedalizzazione degli asintomatici è stata necessaria al fine di poter correttamente monitorare l’evoluzione della situazione clinica determinata dall’inalazione/esposizione alle sostanze“, dicono dal 118.