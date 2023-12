Nuova organizzazione per Azione a Varese in vista degli appuntamenti politici del 2024

Nuova organizzazione per Azione a Varese in vista degli importanti appuntamenti politici del 2024: le elezioni amministrative, le elezioni provinciali e quelle europee.

Il neoeletto segretario provinciale Franco Binaghi ha convocato nei giorni scorsi il primo direttivo provinciale, che si è tenuto alla biblioteca civica di Galliate Lombardo. È stata quindi annunciata la nuova segreteria, composta da Anna Agosti agli Under 30 e al Tesseramento, Gigi Sardella all’Organizzazione, Ambrogio Mantegazza alla Comunicazione, Andrea Di Salvo agli Enti Locali, Sonia Serati, con un focus particolare su Sanità e Scuola, Andrea Vaccariello, con un’attenzione specifica su Malpensa. Inoltre, Marco Padula parteciperà alla segreteria provinciale in qualità di Coordinatore dei tavoli tematici e Cesare Losavio in quanto Presidente dell’assemblea degli iscritti.

Come spiegano da Azione, nel direttivo si è inoltre discusso delle prossime elezioni amministrative ed europee che si terranno a giugno 2024. Come ricordato nei giorni scorsi dal segretario Carlo Calenda, Azione è in grado di raggiungere un importante risultato insieme alle altre forze riformatrici che aderiscono all’Alde ed essere determinante nel prossimo scenario europeo.

“La provincia di Varese ricopre in Lombardia un ruolo strategico: territorio di confine, di impresa, di turismo, di particolare valore culturale e naturale, in cui Azione intende crescere e radicarsi. Per farlo bisogna essere presenti nei territori ed esprimere buoni amministratori, oltre che continuare a organizzare incontri e convegni per discutere di temi nazionali e locali” – afferma Binaghi.

“Desideriamo avvicinare sempre più cittadini alla politica e ad Azione e, in questo senso, i tavoli tematici territoriali possono giocare un ruolo importante. In provincia di Varese abbiamo tante persone competenti, in grado di offrire rappresentanza alle istanze della società civile, delle famiglie, del mondo associazionistico e di quello imprenditoriale, seguendo da vicino la politica regionale e quella

provinciale” – conclude Binaghi.

“Per chiunque volesse collaborare ai tavoli o semplicemente chiedere informazioni relativamente ad Azione in provincia di Varese, la mail di riferimento è la seguente: Segr.Varese@azione.it.”