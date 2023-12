Openjobmetis, un’altra tegola: infortunio muscolare a Moretti

Per la Pallacanestro Varese sono giorni davvero difficili. La squadra biancorossa, sempre più risucchiata verso la zona retrocessione (distante appena due punti in questo momento) paga anche dazio alla sfortuna: nella partita di Brindisi si è infortunato anche Davide Moretti.

Il playmaker avrebbe riportato un problema a livello muscolare: le prime informazioni parlano di un guaio al bicipite femorale. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio. La società per il momento non ha diffuso ulteriori notizie: in serata non sono attesi aggiornamenti. Probabilmente martedì ci sarà un esito più preciso.

La OJM in questo momento deve già fare a meno di Sean McDermott per una frattura alla mano rimediata nel finale della partita con Scafati. L’ala americana è stata rimpiazzata da James Young con un contratto bimestrale ma si spera che McD torni a disposizione subito dopo Natale.