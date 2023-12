Varese accoglie Spencer e sfida il Leiden a Masnago

Skylar Spencer (curiosità: il nome proprio è lo stesso della nuova giocatrice della UYBA di pallavolo!) è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese che nella serata di mercoledì 13 dicembre (20,30) affronterà gli olandesi dello ZZ Leiden per il secondo turno del nuovo girone di Fiba Europe Cup.

Il pivot americano di 2,06 e di 29 anni (foto in alto: FIBA) non sarà in campo a Masnago: è arrivato in Italia martedì, fuori tempo per essere tesserato, ma assisterà all’incontro di coppa che sarà (al 99%) anche l’ultimo disputato da Willie Cauley-Stein con la maglia biancorossa. L’ex Sacramento Kings lascerà il posto al nuovo arrivato ma rimarrà in città almeno qualche giorno in attesa che qualcosa si smuova sul mercato. Attualmente non ci sono ipotesi concrete per Cauley-Stein (vedremo se si muoverà qualche franchigia di G-League) che sino alla rescissione del contratto rimarrà a tutti gli effetti un giocatore della Openjobmetis-Itelyum.

Contro Leiden dunque vedremo una squadra “ibrida”, con il vecchio pivot, l’ala seminuova (Young) e un reparto guardie privo di uno degli uomini chiave, Davide Moretti, fermato dall’infortunio muscolare che vi abbiamo segnalato lunedì sera e che è stato poi confermato dal club. Bialaszewski quindi dovrebbe iniziare la partita con Shahid e Hanlan e dare poi spazio a Librizzi, apparso recuperato a Brindisi. La suggestione ma anche la speranza è che pure Weilun Zhao possa trovare minuti “veri” visto lo spazio lasciato libero da Moretti.

La Itelyum, pure rabbrecciata, ha comunque bisogno di vincere sia per il cammino di coppa sia per il morale che non è difficile immaginare sia basso. Leiden ha fatto cilecca all’esordio, sorpresa in casa dai rumeni di Oradea, e si è anche complicata la vita “interna” perdendo il match di BNXT League (il campionato “belgolandese”) sul campo dello Yoast United. Squadra in crisi o sconfitta che deve preoccupare Varese per la voglia di riscatto del “Cura e Sicurezza” (Zorg en Zekerheid, ovvero ZZ)?

Lo scopriremo sotto il cielo di Masnago dove c’è curiosità di vedere anche la reazione del pubblico biancorosso, la cui pazienza è ridotta ai minimi termini dopo la sconfitta di Brindisi e l’avvicinamento pericoloso della zona retrocessione. Verso l’impegno di domenica con Milano urge un successo, altrimenti le già deprezzate azioni di Bialszewski e della sua squadra potrebbero definitivamente precipitare.

DIRETTAVN – La partita della Itelyum Arena sarà raccontata azione dopo azione dal liveblog di VareseNews, già attivo dal martedì pomeriggio con notizie, statistiche e curiosità e con il consueto sondaggio pre-gara. Il live è offerto da Finazzi Serramenti e Confident e conterrà anche gli aggiornamenti del derby di hockey su ghiaccio tra Como e Mastini. Per accedere, e trovare anche la chat aperta ai commenti dei lettori, è sufficiente CLICCARE QUI.