Passeggiate, borghi e relax in Toscana: cosa vedere e cosa fare

Che sia per pochi giorni o per periodi più lunghi, passare una vacanza in Toscana può essere sia divertente che rilassante, o entrambe le cose contemporaneamente. Di seguito alcuni consigli su cosa vedere e su cosa fare in una delle più belle regioni d’Italia.

Le escursioni

Una delle attività preferite da chi visita la Toscana, è seguire i tanti percorsi immersi nei paesaggi suggestivi di questa terra. Esistono itinerari di vario tipo e di varie difficoltà, che vanno incontro a ogni esigenza, come il Sentiero delle Fossate o quello dell’Acqua Zolfina, che sono molto facili, e da cui è possibile ammirare le Balze del Valdarno, formazioni di argilla, sabbia e ghiaia che ricordano il vecchio West. Di difficoltà leggermente più alta è il percorso che porta al Bosco delle Fate, che però regala uno spettacolo mozzafiato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il centro benessere

Dopo una bella passeggiata, non c’è niente di meglio che dedicare del tempo a se stessi e rilassarsi nel centro benessere più grande d’Italia, Asmana, che in questo periodo offre anche dei pacchetti spa per Natale da non perdere. Oltre ai classici trattamenti, ci si può rigenerare in una delle tante piscine, o vivere delle esperienze sensoriali uniche in una delle saune dove si svolgono le Cerimonie del Benessere. E per rigenerare il proprio corpo, oltre alla mente, sono da provare la stanza della schiuma e il Salinarium, che con la sua nebbia salina, tra i tanti benefici, depura le vie respiratorie.

I borghi antichi

Uno dei motivi che rendono la Toscana tanto amata sono i suoi borghi, ricchi di storia e tradizione, che da sempre rimangono meta ambita di molti turisti.

Se ci si trova in zona, tappa obbligata è San Gimignano, uno dei paesi più conosciuti del luogo e famoso per le sue 13 torri che sono visibili anche da lontano, o Montepulciano, noto non solo per il vino e le sue enoteche ma anche per i palazzi e le chiese di epoca medioevale e rinascimentale, oppure Pienza, rinomata per il pecorino e per i tanti piatti tipici che si possono degustare tra una passeggiata e l’altra.