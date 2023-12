Pinocchio è il burattino di legno e sorriso di neve in scena all’auditorium di Maccagno

Domenica 17 dicembre alle ore 16.30 all’auditorium di Maccagno va in scena Pinocchio, nell’originale versione della compagnia piemontese Bottega Teatrale, con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio.

Lo spettacolo fa parte della rassegna di teatro per famiglie Bim Bum Bam promossa per il decimo anno consecutivo dall’Amministrazione comunale e curata da Progetto Zattera Teatro.

La più classica delle favole rivive in un allestimento particolare in cui attori, pupazzi e ombre si amalgamano e si supportano l’uno con l’altro, in una storia poetica e senza tempo in cui trovano posto anche il Pinocchio televisivo di Comencini e l’originale di Collodi.

Partecipazione per tutti gratuita.

Per maggiori informazioni promozionezattera@libero.it oppure 338 7547484.