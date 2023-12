“Rose di maggio” un concerto benefico per l’Apa (Amici per l’Africa)

Domenica 3 dicembre, alle ore 17.30 al Salone Estense del Comune di Varese, il trio originale d’archi “Rose di Maggio“, formato da Chiara Bottelli (violino), Maria Chiara Cavinato (viola e Soprano) e Caterina Cantoni (violoncello), daranno un concerto d’Avvento benefico a sostegno di APA, Amici Per l’Africa che da pochi mesi è diventata ODV, Organizzazione di volontariato del terzo settore.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese e dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Varese. Nel corso della serata verranno ricordati due volontari recentemente scomparsi Vitaliano Munari e Andrea Ghezzi per il loro impegno e la loro sensibilità verso i meno abbienti. Il concerto sarà introdotto dal dottor Dino Azzalin, presidente dell’associazione.

La serata d’archi e soprano percorrerà temi cari al periodo natalizio tra i brani più famosi, “Ave Maria” (Schubert) “Cantique Noel”, (A.Adam) “Stille Nacht”, (F. Gruber) “Panis Angelicus” (C. Frank), anche musiche da film, come Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, Chocolate, “Libertango” di Piazzolla, o “Por una cabeza”, motivo di Gardel tratto da “Profumo di donna”.

La serata è dedicata al nuovo progetto sanitario nel Medical Center Morogoro in Tanzania, adiacente all’orfanotrofio di Mgolole, dove verranno curati oltre alla popolazione più povera anche i bambini orfani.

Nel distretto della diocesi di Morogoro, APA ha appena firmato con il vescovo l’allestimento di un nuovo studio dentistico nel nuovo comparto medico appena costruito per volontà, delle suore del Sacro Cuore di Gesù, con le quali l’APA ha già collaborato nel progetto a Mikumi a un centinaio di chilometri da Morogoro e già attivo da quattro anni. La felice intuizione dell’APA, dopo Tosamaganga, Mikumi, non è solo quella di aiutare gli ospedali poveri dell’”Ultimo miglio” espressione cara al Cuamm, (Doctor with Africa, Ong, con cui APA collabora), ma è proprio quella di formare il personale locale per la continuazione dei progetti.

Questo è il 17esimo centro medico del comparto dentale realizzato in Africa (Tanzania in Kenya e in Etiopia), dall’associazione. Insomma una occasione eccezionale per aiutare i più poveri e i più bisognosi che chiama a raccolta il popolo della pace e della solidarietà umana, perle rare in un momento così delicato tra guerre e orrori infernali.

La serata è a offerta libera.

Programma

Boccherini, Passacaille dal film Master and Commander

Shostackovich, Waltz n°2

F. Schubert “Ave Maria” s.

P. Tchaïkovski Dance of the Fairy Plum, da Lo Schiaccianoci

G. Mascagni , Intermezzo da Cavalleria Rusticana

G. Verdi, Preludio da La Traviata

C. Franck “Panis Angelicus” s.

R. Portman Colonna sonora dal film ‘ Chocolat

E. Morricone Cinema Paradiso Main Title

A. Piazzolla, ‘Libertango’

C. Gardel, ‘Por una cabeza’, dal film ‘Profumo di donna’

F. Kreisler, Liebesleid

R. Sakamoto ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ dall’omonimo film

F. Gruber, “Stille Nacht” s.

Medley Natalizio “Winter Wonderland, Let It Snow”

G. Verdi “La Vergine degli Angeli” s.

A.Adam “Cantique de Noël” s.