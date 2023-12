Rubato l’impianto audio del Presepe in valle Olona, i Calimali: «Lo ricompreremo»

«Cari amici,

purtroppo dobbiamo constatare con dispiacere che i cialtroni non mancano mai.

Infatti la notte scorsa, ci è stato rubato l’impianto audio del presepe.

Domani ne acquisteremo uno nuovo e continueremo a lasciare intatto lo spettacolo del nostro presepe.

Magari installeremo anche una foto trappola, così forse qualcuno ci penserà prima di fare queste odiose azioni….».

Con un messaggio ricco di rammarico e delusione, i volontari dei Calimali hanno annunciato un furto ai danni del loro Presepe, che in questo periodo ha conquistato chiunque sia passato dalla valle Olona.

L’associazione di Fagnano Olona, apprezzata per l’impegno atto alla valorizzazione del territorio, aveva infatti realizzato una suggestiva ricostruzione della grotta di Betlemme lungo le rive del fiume Olona, diventato meta delle passeggiate di tanti che in questi giorni di festa sceglievano di raggiungere Calipolis per due passi nel verde a contatto della natura.

Il presepe dei Calimali immortalato in una foto da Emanuela Ceriani, del gruppo Facebook “Oggi in Valle Olona”

Nella serata di Santo Stefano però l’annuncio dei volontari, che ha suscitato rabbia nei tanti utenti che li seguono e apprezzano il loro operato.

Il dispositivo audio tornerà dunque al suo posto, grazie all’acquisto di un nuovo impianto, ma sarebbe ancor meglio se chi l’ha preso tornasse sui suoi passi e lo restituisse.

Dopotutto la magia di Natale non è ancora terminata. Perché non crederci?