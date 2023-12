Silvano Scaltritti di nuovo a Verona con il coro dell’Arena

Giovedì 21 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa dei Filippini (via Filippini, 16) a Verona, verrà eseguito in prima assoluta, il nuovo Oratorio di Natale dal titolo “Venite adoriamo” per coro misto, voci bianche e organo.

Sul palco ci saranno 60 coristi di età compresa tra i 7 e i 28 anni che fanno parte del coro dell’Arena di Verona.

Direttore: Paolo Facincani

Organista: Paolo Pachera

Voce narrante: Paola Lacaprara

La musica del compositore oraghese è basata sulle parole di Piero Michi e il testo è tratto dal Vangelo secondo Luca e narra della nascita di Gesù.

L’Accademia Lirica Verona da oltre vent’anni si dedica all’attività didattica nell’ambito musicale, teatrale e artistico con l’obiettivo di accompagnare la crescita personale e culturale delle giovani generazioni sulla strada della bellezza. Produce e realizza spettacoli musicali e teatrali valorizzando il talento e la personalità degli allievi. Fiore all’occhiello e cuore pulsante della sua attività è il Coro di Voci Bianche che collabora stabilmente con la Fondazione Arena di Verona.