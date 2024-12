Stop per la Castellanzese a Verona: il Chievo vince 2-1

La Castellanzese è uscita sconfitta per 2-1 dalla gara disputata in territorio veronese contro il Chievo. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa, i quali hanno sbloccato il risultato al 20’ del primo tempo, grazie alla rete realizzata da Colferai. In avvio di ripresa la squadra di casa ha messo a segno la seconda stoccata con un bel tiro da fuori area di Fiorin. La Castellanzese è riuscita a riaprire i conti al 20’ del secondo tempo grazie ad un gol di Chessa. Con questo risultato la squadra di mister Corrado Cotta è stata agganciata in classifica proprio dai mussi volanti di mister Riccardo Allegretti.

Fischio d’inizio

Il Chievo è schierato con un 4-3-3 con Tosi tra i pali. Turano, Uggè, Dall’Ara e Trillò sono i quattro difensori. In mezzo al campo ci sono Fiorin, Paulo Henrique e Prandini. Il tridente offensivo è composto da Odinelli, Colferai e De Cerchio.

La Castellanzese risponde con il 3-5-2. Davanti all’estremo difensore Mangano, il terzetto difensivo è composto da Robbiati, Gritti e Bernardi. A centrocampo Lacchini è affiancato da Di Coste e Fall. Sulle corsie agiscono Boccadamo e Rodolfo Masera. In avanti Colombo fa coppia con Padovan.

L’arbitro è il signor Mattia Mirri da Savona coadiuvato dagli assistenti Alessio Reitano di Acireale e Ion Rusu di Trento.

Primo tempo

Il Chievo inizia la gara con un atteggiamento molto aggressivo, pressando a tutto campo sui diversi portatori di palla della Castellanzese. Questo atteggiamento porta i suoi frutti al 20’ del primo tempo quando Fall si fa soffiare il pallone a centrocampo dagli avversari, che subito servono Colferai che addomestica il pallone e poi con il destro trova la conclusione vincente, con il pallone che prima colpisce il palo interno e poi si insacca alle spalle di Mangano. La risposta della squadra di mister Corrado Cotta arriva prontamente con un tiro di Lacchini parato affannosamente da Tosi. L’ultima occasione della prima frazione è per la squadra di casa, la quale va vicina al gol del raddoppio grazie ad un tiro di De Cerchio respinto da Mangano. Al termine dell’unico minuto di recupero le squadre vanno a riposo con i gialloblù in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre come si era concluso il primo con il Chievo che si rende ancora pericoloso con un tiro a botta sicura di Colferai. All’11 arriva il gol del 2-0 per il Chievo realizzata da Fiorin: dopo una respinta su calcio d’angolo, il 20 gialloblu colpisce a botta sicura dai venticinque metri e trafigge un incolpevole Mangano. Al 20’ la Castellanzese trova il gol che riapre i giochi: Boccadamo entra in area da destra e viene steso da Trillò, guadagnandosi un calcio di rigore. Dal dischetto va Chessa che prima sbaglia e poi è il più lesto di tutti nel raccogliere la respinta del portiere. Negli ultimi minuti di gara la squadra neroverde si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma il castello difensivo dei mussi volanti non crolla. Dopo 4 minuti di recupero termina l’incontro con il punteggio di 2-1 in favore del Chievo Verona