Spaccio di coca nella notte di Natale, un arresto a Gallarate

Nella notte del 24 dicembre, a Gallarate, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per un 30enne, nordafricano senza fissa dimora in Italia, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’attenzione dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile, nel perlustrare le vie cittadine, era stata attirata da due uomini che armeggiavano con fare sospetto; il controllo subito effettuato ha consentito così di appurare che tra i due stava avvenendo la cessione di sostanza stupefacente risultata essere oltre 12 grammi di cocaina, sequestrata.

Il cliente, un 38enne italiano, è stato segnalato per uso di stupefacente.

L’arrestato in mattinata è stato giudicato con rito direttissimo, concluso con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere: è stato portato quindi alla casa circondariale di Busto Arsizio.