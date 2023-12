Torna a Castellanza il Concorso di danza Tony Rose a sostegno di Telethon, in collaborazione con Regione Lombardia e CIDS – Coordinamento Italiano Danza Sportiva e il patrocinio del Comune di Castellanza.

Anche quest’anno dall’8 al 10 dicembre la danza sportiva e la musica animeranno il Palaborsani di via Legnano. Le competizioni sono multidisciplinari, da quelle accademiche a solo, in coppia o in gruppi per modern, jazz e contemporary, a quelle coreografiche dei balli latini, alle danze country western, caraibiche, street e pop dance passando per boogie woogie e rock acrobatico.

Il Concorso Tony Rose – Trofeo Telethon è un evento di Danza e Ballo nelle categorie B e C per i ballerini amatori e agonisti di tutte le età, dagli under 15 agli over 70, che ha come obiettivo la diffusione a 360 gradi di uno sport completo e divertente come la danza, ma con una attenzione particolare alla solidarietà.

Giunto al suo 28° compleanno, il Concorso devolverà infatti come nella sua tradizione, gli incassi della manifestazione a Telethon, contribuendo così ai progetti di ricerca sulle malattie genetiche.

«Poter contribuire alla campagna di Telethon, attraverso il nostro concorso di danza sportiva, è per noi una tradizione da ormai 27 anni – commenta il fondatore, organizzatore e coordinatore, insieme alla moglie Rosamaria Intrieri, Antonio Altomare – ma soprattutto è un impegno che continuiamo a promuovere con

passione ad ogni edizione: crediamo profondamente nella ricerca come il miglior investimento sulla salute. Anche quando, nel 2021, a causa della pandemia da Covid, le attività sportive e i concorsi sono stati sospesi, abbiamo voluto devolvere la somma di 1.200 euro a favore di Telethon e dei suoi progetti».

Anche in questa edizione i ballerini scandiranno e renderanno speciali la tre giorni al Palaborsani:

Venerdì 8 dicembre, nelle gare della prima giornata gli atleti si sfideranno per aggiudicarsi la Coppa Italia di Danze Caraibiche.

Sabato 9 dicembre, cuore della manifestazione, il “Team Match”….”Ballando per la vita” riservato alle competizioni di danze artistiche. Tutti gli incassi della giornata saranno interamente devoluti alle iniziative di Telethon.

Domenica 10 dicembre, sarà la volta del Liscio e Ballo da Sala. I ballerini si cimenteranno con la Prima Prova della Super Coppa CIDS, valevole per il circuito Ranking CIDS 23/24

«Siamo sempre molto felici, come smministrazione, di poter ospitare questa manifestazione – dichiarano il sindaco Mirella Cerini e il consigliere delegato allo Sport Luigi Croci – è una tradizione che si rinnova incontrando ogni volta un grandissimo e crescente successo sia di pubblico che di atleti coinvolti. Inoltre con il Trofeo Telethon, che è parte integrante della manifestazione, abbiamo l’occasione di portare attenzione alla tematica della ricerca, fattore sempre più essenziale per la salute dell’individuo e della collettività, con la possibilità di contribuire fattivamente, tutti insieme, allo sviluppo dei progetti nel campo delle malattie genetiche. Ringrazio Antonio Altomare e Rosamaria Intrieri per la sensibilità e l’attenzione ma soprattutto per la tenacia nel proporre da tanti anni questa iniziativa dalla forte portata benefica – conclude il sindaco Cerini -. Tutto questo richiede un enorme impegno nell’organizzazione, nella gestione e nel coordinamento di atleti e attività. Solo l’inesauribile passione che li muove può portare a questi risultati».