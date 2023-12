Un gran successo per il Borgo di Babbo Natale a Tornavento

Sono state calcolate in 4mila le persone passate domenica a Tornavento, per “il borgo di Babbo Natale”. Una giornata di festa, con tante attrazioni e occasioni, a partire dall’incontro speciale con “Babbo e Mamma Natale”.

L’idea è di Francesca Crocetti, l’organizzazione è stata curata dalla Pro Loco di Lonate Pozzolo, con il patrocinio del Comune.

«Davvero una bella giornata: sono passate migliaia di persone, Tornavento è stata invasa da tante persone, fino alla dogana autostroungarica» dice soddisfatto il vicesindaco Andrea Colombo.

Una forma di valorizzazione di un luogo che è molto conosciuto e apprezzato soprattutto nella bella stagione (da godere in piazzetta) ma che offre una quinta speciale in ogni momento dell’anno, se si vuole valorizzarla. Nel 2019 Tornavento è stato anche votato come “borgo più bello del Varesotto” nel concorso promosso da VareseNews: un riconoscimento al paesino e all’ambiente naturale in cui s’inserisce, la valle del Ticino e la brughiera di via Gaggio.