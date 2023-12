Un weekend dal profumo natalizio a Varese

Dopo l’accensione delle luci di venerdì 24 novembre in centro città, il prossimo fine settimana saranno diversi gli spettacoli ed eventi del Natale varesino. Sabato 2 dicembre si accendono le lucine al borgo del Sacro Monte, sono moltissime poi le iniziative durante tutto il weekend dal centro ai quartieri, con piazza Monte Grappa animata e illuminata dal mercatino di Natale, la pista di pattinaggio nel cuore del parco dei Giardini Estensi, il centro storico immerso nell’atmosfera natalizia. Ma la meraviglia del Natale è ovunque in città: sono tanti gli appuntamenti nei quartieri, da Sant’Ambrogio a Bizzozero, da Biumo al Sacro Monte e molto ancora. Scopri tutti gli eventi del Natale di Varese.

VENERDÌ 1 DICEMBRE

Greensleeves Gospel Choir | Winter Tour

ore 21.00, Chiesa di Sant’Ambrogio, Via Virgilio 34. Ingresso a offerta. Il ricavato della manifestazione verrà destinato a C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno). Evento organizzato da Lions Club Varese Sette Laghi.

Mercatino pittori

dalle ore 8.00 alle ore 20.00, Corso Matteotti

SABATO 2 DICEMBRE

Sacro Monte

All’imbrunire accensione delle lucine di Natale.

Gli eventi al Sacro Monte partono sin dal mattino con una visita guidata gratuita alla Chiesa dell’Annunciata, subito dopo la prima Messa del mattino. Il piccolo edificio conserva al suo interno la straordinaria vetrata di Trento Longaretti. Appuntamento alle ore 8.30. Evento a cura di Archeologistics. Alle 15.00 appuntamento con il Teatrino Kamishibai. Con un piccolo teatrino illustrativo, ispirato alla tradizione giapponese del teatro Kamishibai, Aurora Tomasoni racconta e illustra alcune storie che nel borgo del Sacro Monte si tramandano nella memoria di ormai pochi abitanti. Evento organizzato dall’Associazione Amici del Sacro Monte e dal Gruppo Lucine Sacro Monte Varese, in partenariato con il Comune di Varese, con la collaborazione e il sostegno dell’Emporio del Sacro Monte – Pro Loco Varese. Appuntamento Sede Amici del Sacro Monte, Via del Ceppo. Alle 17.30 appuntamento con 14mila lucine. Concerto della cantautrice Camilla Gainotti. Nella sona Location Camponovo, Camilla Gainotti, musicista residente a Santa Maria del Monte, canterà per le vie del borgo brani ispirati al tema LUCE, contenuti del suo disco inedito “14”.

Passaporto dei rioni

Tra le iniziative del Natale varesino, c’è anche il Passaporto dei Rioni: un vero e proprio passaporto del viaggiatore, che verrà consegnato a chi prenderà parte a una serie di eventi natalizi nei rioni. Il passaporto verrà timbrato ad ogni tappa. Si parte il 2 dicembre con l’evento d’accensione dell’illuminazione del Sacro Monte, in zona del Mosè, il 3 dicembre a Bizzozero durante la “Corsa dei babbi Natale”. In alternativa, il passaporto verrà consegnato a Bizzozero, senza avere il timbro del luogo precedente. Il percorso prosegue poi i weekend successivi a Masnago e Capolago.

SABATO 2 E DOMENICA 3

Creanza e il Signor Panettone

Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta. Due giorni di artigianato e pasticceria. L’evento si svolgerà sui 3 piani di Villa Andrea in Ville Ponti e coinvolgerà 60 hobbisti e artigiani selezionati che esporranno creazioni artistiche e circa 20 fra i migliori pasticceri di Varese e provincia.

DOMENICA 3 DICEMBRE

Corsa dei Babbi Natale a Bizzozero

Ritrovo ed iscrizioni dalle ore 13.00, partenza gara ore 14.00. Corsa gratuita per le vie di Bizzozero aperta a tutti. Percorso: 1,2 km per bambini – 2,2 km per adulti. Al termine della corsa, all’oratorio di Bizzozero, la premiazione. Alle ore 16.00 spettacolo teatrale “La stella di Natale” a cura della Compagnia della Tempera.

Mercati festività natalizie

dalle ore 8.00 alle ore 16.00, Piazza della Repubblica

Concerto di Natale. “Tempo di Solidarietà e Avvento”

ore 17.30, Salone Estense, Via Sacco 5. Trio “Rose di Maggio” e voce soprano. Ingresso a offerta libera, il ricavato sarà devoluto interamente al nuovo progetto APA Amici per l’Africa ODV a Mgolole in Tanzania. Info: +39 335 7160257.

Al Sacro Monte, tutte le domeniche fino al 17 dicembre

Appuntamenti con Babbo Natale e il suo aiutante Elfo

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. a rotazione nei locali di Le Tavole del Gusto al Sacro Monte e al Campo dei Fiori. Davanti ai locali verranno serviti vin brulé e dolcetti

Eventi gratuiti offerti da Le Tavole del Gusto. Info e programma: FB Le Tavole del Gusto