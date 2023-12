Uyba, la strada è giusta: Trento liquidata in tre set

Era un doppio turno da non sbagliare e la Uyba Busto Arsizio ha centrato in pieno l’obiettivo. Dopo la vittoria su Bergamo, le Farfalle liquidano anche Trento, le due squadre che si trovano sul fondo della classifica di A1, e con i sei punti conquistati si portano a quota 14 in classifica, al nono posto (alla pari con Firenze) dopo 12 incontri.

Una situazione ben più tranquilla – verrebbe da pungere – rispetto a dove si trovava la squadra con Julio Velasco in panchina, anche se certamente il calendario iniziale era ben più impervio. Ma tant’è. Alla E-Work Arena le biancorosse di Cichello si impongono con un netto 3-0 sulla Itas dell’ex capitana bustocca Olivotto, al termine di un match quasi a senso unico.

Trento impegna Lualdi e compagne solo nel primo set, quando però Busto dimostra maggiore freddezza nel testa a testa finale (25-23). Poi per la Uyba si aprono le praterie: secondo set concluso lasciando la Itas addirittura a 14, terzo chiuso sul 25-19 per la gioia dei 1.500 tifosi presenti. A livello statistico Busto ha dominato su tutti i fronti: Bracchi ha segnato 15 punti con il 45%, Lualdi 10 addirittura con il 63% mentre la ricezione ha funzionato alla grande contro un attacco trentino poco incisivo, con Carletti addirittura all’82% di positiva. Cichello ha potuto variare i sestetti, inserendo anche Frosini e Valkova e si è intascato tre punti che portano a +6 il margine sulla zona retrocessione (con nel mezzo altre due squadre, Cuneo e Casalmaggiore, oltre a Bergamo e Trento).

Insomma, Busto si è messa nella condizione migliore possibile prima di andare a fare visita – sabato 23 – alla corazzata Imoco Conegliano in un match sulla carta ingiocabile. Le Farfalle andranno al PalaVerde a mente libera per dare il meglio ma intanto hanno messo fieno in cascina.

VOCI: LUALDI – «È il risultato che volevamo: abbiamo lavorato tutta la settimana per prenderci questi punti e sapevamo di poterci riuscire: la vittoria ci ripaga di tutti gli sforzi che stiamo facendo. Un netto 3-0 che ha dimostrato ancora una volta che siamo una squadra che non lascia indietro punti contro le formazioni con cui deve competere. Sono molto fiduciosa per il girone di ritorno».