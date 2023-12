Varesina pazza ma vincente: 5-4 a Ponte San Pietro e secondo posto

Girandola di emozioni al “Legler” di Ponte San Pietro dove la Varesina vince 5-4 in rimonta, con un super Orellana. Successo sofferto e pesante per le fenici che volano al secondo posto scavalcando il Caldiero, fermato in casa dalla Real Calepina. I ragazzi di Spilli confermano le loro grandi doti balistiche del reparto offensivo, che sono servite a rimediare alcuni errori in fase difensiva.

FISCHIO D’INIZIO

I padroni di casa di mister Emanuele Bruni si presentano con il 5-3-2, stesso undici che domenica si è imposto a Brusaporto. In porta Moroni, i 3 centrali sono Cerini, Magli e Rota. Sulla fascia destra agisce Concas, mentre dalla parte opposta Kritta. In cabina di regia l’ex Pro Palazzolo, Mozzanica, le due mezze ali sono Caporale e Gambarini. Il tandem offensivo è composto da Vitali e Gningue. Spilli risponde con il classico 4-2-3-1 con Basti tra i pali, davanti a lui Rodolfo Masera, Coghetto, Grieco e Perin. In mezzo Gatti e Guidetti. Sulla trequarti ci sono i soliti Vitale, Orellana Cruz e capitan Gasparri alle spalle di Manicone.

PRIMO TEMPO

La prima occasione è per il Ponte San Pietro con Concas che fa un cross velenoso, smanacciato da Basti. Al 4’ Kritta porta in vantaggio i bergamaschi, dopo una bella percussione da posizione piuttosto defilata, l’11 lascia partire un tiro che buca Basti sul suo palo. Successivamente ci prova Gningue con una conclusione alta. La Varesina non reagisce e al 22’ Gambarini mette al centro per Gningue che insacca il raddoppio, con un grande inserimento per il suo decimo centro stagionale. Al 33’ alla prima vera azione i ragazzi di Spilli accorciano le distanze, con una bella azione centrale di Guidetti che premia l’inserimento di Vitale che insacca la sfera. Dopo tre minuti pareggia la Varesina con Manicone che gira in porta con il destro un cross sporcato da un difensore avversario, che apparecchia la tavola al 9 che non perdona. L’inerzia del match cambia totalmente con la Varesina che va vicino al vantaggio sugli sviluppi di un corner con un controcross di Gatti con il colpo di testa di Gasparri che finisce alto di poco. Al tramonto del primo tempo il direttore di gara concede un rigore per i biancoblù per un fallo su Vitali, steso in area da Rodolfo Masera. Gningue trasforma il penalty riportando in vantaggio i suoi e mandando le squadre al riposo sul risultato di 3-2.

SECONDO TEMPO

All’avvio della ripresa la Varesina pareggia subito con Gasparri che serve Orellana Cruz e solo davanti a Moroni non sbaglia. Altra occasione con Vitale che serve Gasparri, ma il numero 7 non trova la porta, mandando il pallone addirittura verso il fallo laterale. Squillo Ponte San Pietro con Concas che mette un cross sul quale per poco Gningue non riesce a trafiggere Basti che blocca. Intorno al ventesimo arriva il 4-3 della varesina con Orellana Cruz che dal vertice basso dell’area di rigore si accentra e con il sinistro batte a rete sul primo palo. Il quinto gol è di Polenghi che dopo una bella azione delle fenici si ritrova solo davanti al portiere e non sbaglia. Si fa vedere il Ponte San Pietro con Gningue che serve a rimorchio Vitali che la mette fuori di poco. Ancora i padroni di casa pericolosi con Vitali, che sorprende Coghetto, che si fa anticipare, ma la sua conclusione viene respinta centralmente da Basti che viene raccolta da Mozzanica che colpisce Grieco. Orellana sfiora la tripletta con un grande sinistro, ma viene fermato da Moroni. Gatti ci prova con una discesa personale centrale ma la sua conclusione è deviata. Successivamente altra doppia occasione prima con un colpo di testa di Gasparri su cross di Sali, respinto dall’estremo difensore, con Oboe che non riesce a correggere. Mozzanica accorcia le distanze al 45’ con una punizione da posizione defilata che beffa Basti. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine del match.