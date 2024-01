A Besano cambia il sistema per la raccolta porta a porta del verde

Come annunciato dal Comune, a Besano cambierà a breve il sistema per la raccolta porta a porta del verde, con l’utilizzo di un nuovo contenitore. Una misura che sta suscitando dubbi e perplessità, tanto che il Comune ha chiesto ai responsabili di Eoseib – l’azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata in paese – di organizzare un incontro pubblico per rispondere a tutte le domande degli utenti.

L’appuntamento è per giovedì 25 gennaio alle 20,30 nel salone polivalente di Villa Azzurra.

«Questo fine settimana sarà distribuito il classico kit della raccolta differenziata, ma non il nuovo sacco verde, la cui distribuzione ed introduzione è ora sospesa, in attesa di incontrare tutti i cittadini e dissipare ogni dubbio su questa novità – spiega il sindaco Leslie Mulas – La raccolta del verde pertanto ora va avanti con le stesse modalità attualmente vigenti».