Alla scoperta del bosco delle fate di Germignaga con il Cai Luino

Venerdì pomeriggio 19 gennaio il Cai Luino propone una breve escursione al Bosco delle Fate che si trova lungo il torrente S.Giovanni nel comune di Germignaga.

L’itinerario prenderà il via dal posteggio Porto Nuovo in viale Dante e, percorrendo la via Fornara, si raggiungerà il parco Boschetto per poi proseguire fino alla Colonia elioterapica “La Bislunga”. Si procederà tra le vie del paese fino a incontrare il caratteristico ponte che attraversa il torrente. Rimanendo sul lato oragrafico destro si raggiungerà la provinciale per imboccare il sentiero che porterà i presenti al Bosco delle Fate. Per il rientro si seguirà il medesimo itinerario.

PROGRAMMA

Ore 13.40 appuntamento posteggio Porto nuovo in viale Dante

Ore 13.45 inizio escursione

Tempo ore 2,30 – Dislivello m 160 – Difficoltà E

Accompagnatori: sybilla cell.3382851218 – gianni 3387768131

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 15 gennaio ore 8 a giovedì 18 gennaio ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra.