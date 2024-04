Gavirate è città: la festa è per tutta la cittadinanza

Un risultato corale che premia gli sforzi decennali per far diventare Gavirate il centro di riferimento del Medio Verbano. Un ruolo raggiunto in diversi settori: amministrativo, economico, turistico, sanitario, sportivo, culturale e sociale.

La richiesta, inoltrata oltre un anno fa, ha avuto esito positivo, un risultato che, benché onorifico, ha un alto valore simbolico per ciò che è stata la storia di questa comunità.

Nel pomeriggio di venerdì 26 aprile, nell’auditorium comunale di via Fermi, il sindaco Silvana Alberio ha ricordato le tappe fondamentali del cammino fatto insieme ai predecessori: dal fratello Giovanni Alberio, a Felice Paronelli a Romano Oldrini.

Tanti i cittadini intervenuti per seguire la cerimonia a cui non hanno fatto mancare la presenza molti sindaci del territorio oltre al Presidente della Provincia Marco Magrini.

La cerimonia si è aperta con l’inno di Mameli interpretato dal corpo bandistico di Gavirate. Ha preso poi la parola il prefetto Salvatore Pasquariello che ha letto la relazione del Ministro dell’Interno che accompagna il Decreto del Presidente, con il dettagliato resoconto storico di Gavirate.

Il sindaco Alberio ha quindi ricevuto la nuova fascia tricolore e il nuovo gonfalone, dove la corona che sovrasta lo scudo, non è più d’argento merlata ma d’oro e turrita.