Elezioni a Germignaga, Marco Fazio presenta la squadra

Dopo l’ufficializzazione della sua ricandidatura a Germignaga, Marco Fazio si prepara a presentare, sabato 27 aprile alle 17:30 all’ex Colonia Elioterapica, la squadra che lo supporterà.

Il nome della lista “Iniziativa Democratica” mantiene il nome scelto dieci anni fa per la prima candidatura del sindaco uscente. Riuniti ancora sotto il simbolo della stretta di mano la lista “Iniziativa Democratica”, si ripresenterà agli elettori mantenendo forte il suo profilo civico e con una compagine che vede presenti alcuni consiglieri uscenti, affiancati da nuove leve di varia estrazione ed età.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto su quanto svolto nel corso dell’ultima legislatura, segnata da importanti investimenti e da passaggi difficili come l’emergenza covid, per una presentazione dei candidati alla carica di consigliere e per un rapido accenno alla proposta, che verrà poi presentata in modo più completo in successivi momenti, per la nuova tornata elettorale.

Slogan della nuova squadra è “Diamo forma al futuro”, «messaggio che parla al plurale, sottolineando l’idea di squadra, ed evidenzia la volontà di una proposta che vada a individuare elementi fondamentali per lo sviluppo del paese e della comunità lacustre» fanno sapere dalla lista.

L’evento sarà seguito da un rinfresco.