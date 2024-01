Angera premia i migliori presepi esposti “alla Soara” e nelle vetrine del borgo

Prima di ritornare alla quotidianità e concludere il periodo delle feste, Angera premia i migliori presepi che nel corso dell’ultimo mese sono stati ospitati dall’artigiano del legno Cosimo Damiano Latorre (nella foto con il presepe vincitore) alla Soara, la sala mostre allestita nell’ex mensa della fabbrica di minerali, e in oltre venti vetrine del borgo che hanno aderito l’iniziativa “101 presepi ad Angera“.

La premiazione del chemin des crèches avverrà domenica 7 gennaio (ore 10:30), in presenza del sindaco Marcella Androni, e sarà l’ultima fase della speciale mostra dei “cento presepi”, anche se alla fine sono state ben 108 le natività che Latorre ha accolto dopo l’appello di fine novembre, quando ha aperto per l’iniziativa natalizia le porte della sala che negli ultimi anni è diventata la casa per le opere degli artisti del Lago Maggiore.

Ad aggiudicarsi il primo premio, secondo quanto stabilito dalla giuria angerese, è la mangiatoia di Natalia Cangea dell’associazione besozzese Italia-Moldova, greppia posizionata al centro della sala della Soara. Anche il secondo gradino di questo speciale podio è a stretto contatto con quello di un’associazione, dal momento che il secondo presepe più votato è stato quello del sestese Giovanni Chinosi, storico presidente di Cittadini del Mondo. Conclude infine il trittico vincitore “La gioielleria” di Davide Pasqualotto con la decorazione esposta in Piazza Parrocchiale.

«Ringrazio di cuore tutti i partecipanti con i loro presepi – commenta Latorre rinnovando l’invito alla premiazione -, sono visitati da oltre 600 persone. Grazie anche ai visitatori e all’Amministrazione Comunale di Angera che mi supportato in questa iniziativa».