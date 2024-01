Basket UISP, primo bilancio: tre mesi di entusiasmo e battaglia

Siamo arrivati alla fine dei primi tre mesi dei campionati di basket organizzati dalla Uisp Varese ed è ora di fare il punto della situazione con Renato Vagaggini, organizzatore dei tornei.

«I campionati sono ricominciati fra l’entusiasmo e la voglia di giocare delle 203 squadre iscritte – afferma il commissioner – sono state già giocate poco più di 700 gare e il divertimento dei 5 mila tesserati è garantito. Ma anche il livello tecnico è veramente elevato e l’equilibrio regna quasi in tutti i tornei».

Nella First League, nei 4 gironi, Albizzate, Besozzo Horses, Irish Venegono e La Sezione Figino comandano lesingole classifiche, ma la concorrenza è ben agguerrita. In Second League, nei 3 gironi, sono in testa Phoenix Cantello, Castelletto Ticino e Novara Basket, ma le inseguitrici promettono battaglia, per conquistare l’ambito salto in First League.

Passiamo ai campionati giovanili: fra gli Under 18 è Novara Basket in vetta (nella foto in alto gli atleti delle squadre della società di Novara che partecipano ai campionati Uisp Varese), mentre negli Under 17 è la Fulgor Omegna a guardare tutti dall’alto. Fra gli Under 16 è Casorate a sembrare essere la squadra più forte, mentre fra gli Under 15 sono Appiano Gentile e i Mastini Turbigo a comandare la graduatoria dei 2 gironi.

Grande equilibrio anche fra gli Under 14, con Lonate Ceppino e Borgomanero Beavers in testa ai 2 gironi. Daverio Rams e Novara Basket in testa nei loro gironi della Under 13, mentre, fra gli Under 12, è Mariano Comense a svettare. Nel primo campionato femminile di Varese (la Under 13) è invece la Pro Patria Busto Arsizio ad essere in cima alla graduatoria. Infine, niente classifiche, ma tanto divertimento, anche nel Minibasket (con le categorie Aquilotti ed Esordienti).

Ma siamo pronti a scommettere che, da ora all’inizio dei playoff, le classifiche cambieranno e la battaglia sportiva sarà accesa: e come ben sappiamo, tutti i playoff saranno combattutissimi ed avvincenti. Il weekend dell’1-2 giugno 2024 a Malnate (con le finali di tutte le categorie) sarà una grandissima festa per tutto il movimento di basket Uisp Varese.

Con la speranza poi di portare più squadre possibili alle Finali Nazionali di Rimini, in programma dal 13 al 16 giugno 2024. Un grande plauso ad Adr Comunicazione di Riccardo Brivio che ha fornito il sito internet dei campionati (basketvarese.sportinthezone.it ), oltre ai commenti e alle statistiche individuali: applauso grandissimo a Giorgio Briacca (il programmatore), ideatore e realizzatore del programma informatico.