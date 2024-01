Camion incastrato in via Peschiera a Varese, traffico in tilt

Importante problema di traffico in Via Peschiera a Varese, a causa di un camion in panne, che sta bloccando il traffico in quella zona di snodo della città.

Il tir è bloccato sulla rotonda tra Via Peschiera e Ca Bassa. I vigili di Varese stanno lavorando per risolvere il problema e sperano di sbloccare la situazione entro la fine della mattina. Nel frattempo, due pattuglie della Polizia locale di Varese stanno gestendo il traffico a senso unico alternato per alleviare la congestione. Si consiglia agli automobilisti di evitare l’area se possibile o di aspettarsi ritardi.

Attorno alle 11 il mezzo pesante è stato spostato e il traffico è lentamente tornato alla normalità.