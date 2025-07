Quasi ultimati i lavori nella biblioteca del liceo Ferraris di Varese: in ottobre sarà ricordata la professoressa Giusi Bergami

Sono passati undici anni dalla scomparsa prematura della professoressa Giusi Bergami. Docente del liceo Ferraris di Varese, a lei è intitolata la biblioteca scolastica.

In questi mesi, sono in corso i lavori di ristrutturazione dei locali e il progetto è orma in fase avanzata di esecuzione. Se il cronoprogramma sarà rispettato e arriveranno gli arredi, il prossimo 21 ottobre si terrà la cerimonia commemorativa della docente.

Inizialmente prevista lo scorso anno, è slittata al prossimo autunno. Rimane quindi aperto l’invito che il suo ex alunno, Riccardo Aceti diplomato nel 1997, fece lo scorso anno per radunare quanti la ebbero come docente: « Avevo ricevuto numerose email in risposta a quell’invito, segno tangibile dell’amore che Giusi ha trasmesso a molti suoi studenti. Mi auguro che alla commemorazione possano intervenire in tanti».