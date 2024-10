“Dieci anni fa si spegneva la professoressa Giusi Bergami: cerco i suoi ex studenti del liceo Ferraris per ricordarla”

Dieci anni fa si spegneva prematuramente la professoressa Giuseppina Bergami detta Giusi docente e vicepreside del liceo Ferraris di Varese.

Nel decennale della scomparsa, lo scientifico sta preparando una cerimonia commemorativa in occasione della riapertura della biblioteca a lei dedicata, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione.

In vista dell’evento, l’ex studente (diplomato nel 1997) Riccardo Aceti chiama a raccolta ex allievi della docente oltre a colleghi che volessero unirsi per ricordare la professoressa.

«Giusi è stata una splendida docente del Liceo Ferraris (oltre che vice-preside amata da tutti), a cui molti suoi ex alunni sono rimasti sempre molto affezionati oltre che riconoscenti – spiega Riccardo Aceti – Per questo, nell’occasione della ricorrenza decennale della sua prematura dipartita, con il dirigente Marco Zago abbiamo pensato di creare un evento specifico che si terrà quando saranno conclusi i lavori di ristrutturazione della biblioteca del Liceo. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e mi faccio promotore di questo invito esteso a chi volesse unirsi nella commemorazione. Poichè non è ancora stata stabilita una data precisa, chiunque fosse interessato a prendere parte o a proporre suggerimenti o contributi per l’organizzazione dell’evento può contattarmi all’email riccardoaceti06@gmail.com».

«La prof. Giusi Bergami è stata per me una persona importantissima – spiega ancora l’ex studente – Di lei serbo ricordi speciali: il suo entusiasmo, l’amore e la dedizione per il suo lavoro che sfociava in una passione trasmessa a noi studenti.Un esempio nella Scupla scuola, ma soprattutto nella Vita».