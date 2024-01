Chiusure notturne per lavori sulla A8 e la diramazione Gallarate-Gattico

Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate Gattico, per consentire alcune lavorazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 15 E MARTEDI’ 16 GENNAIO CON ORARIO 21:00-5:00

-chi percorre la A8, da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Solbiate Arno, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia. Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, si potrà rientrare dallo stesso svincolo e proseguire in direzione di Milano.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 GENNAIO

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione dei portali di segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza o di Gallarate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in entrata verso Varese, per consentire attività di ispezione dei portali di segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di entrare a Cavaria, sulla stessa A8, o a Besnate sulla Diramazione Gallarate Gattico.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 19 ALLE 5:00 DI SABATO 20 GENNAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Cavaria in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, per consentire attività di ispezione dei portali di segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia:

verso Varese: Solbiate Arno;

verso Milano: Gallarate.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-chi percorre la Diramazione, dalla A26 verso la A8, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 in direzione di Varese, per consentire attività di ispezione dei portali di segnaletica verticale. Per cui, dopo la deviazione obbligatoria verso Varese, uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700 e rientrare dallo stesso in direzione di Milano.