Colombo: “L’atteggiamento ha fatto più differenza più del cambio modulo”

COLOMBO 1 «A fare la differenza oggi è stato l’atteggiamento, non i moduli o le posizioni in campo. La vittoria arriva dall’approccio che abbiamo avuto, compresa la capacità di soffrire nel finale contro una squadra che sta facendo benissimo. Abbiamo difesa la porta con quel sentimento che stavamo chiedendo da un po’ di tempo. E quindi sono molto soddisfatto sia della prestazione che del risultato».

COLOMBO 2 «Tutti i ragazzi in campo hanno dato un grandissimo contributo. Vaghi non giocava da un po’ ha fatto una grandissima partita, come Saporetti che è entrato a freddo. Questo significa essere squadra: essere consapevoli che quando non c’è un compagno posso esserci io, e viceversa. Dobbiamo lavorare su questo, questo è il concetto fondamentale che deve passare a tutti, perché questa vittoria non risolve niente, ci sono ancora tanti problemi e per questo dobbiamo lavorare. L’infortunio di Lombardoni? Manuel ha avuto un risentimento muscolare: ha sentito tirare il flessore della gamba. Nei prossimi giorni lo valuteremo, speriamo che non sia niente di grave».

COLOMBO 3 «Sono contento di come siamo ripartiti dopo la sosta: ci siamo ripresi i punti lasciati per strada all’andata. Il 3421? Lo penso dall’inizio dell’anno che può essere il modulo per permettere agli attaccanti di esprimersi meglio, ma ci sono delle esigenze e degli equilibri di squadra che dobbiamo ancora trovare. Una sola partita non fa testo. Oggi abbiamo avuto equilibrio e gli attaccanti sono stati bravi ad agire negli interspazi di campo a disposizione: quando si gioca con calciatori di qualità si riesce a essere più cattivi sotto porta».

VAGHI 1 «Il mister mi ha dato fiducia, credo di avergliela ripagata con questo gol, che per me è una grande soddisfazione trattandosi del mio primo tra i professionisti. Ancora più importante lo è però per la squadra, perché volevamo dare un’impronta chiara e riprendere il campionato meglio rispetto a come l’avevamo lasciato».

VAGHI 2 «Oggi volevamo testare il nostro valore. Avevamo finito il campionato al di sotto delle aspettative che ci eravamo prefissati, dovevamo farci un esame di coscienza. Questi 15 giorni sono serviti a questo, il campo ha dimostrato che ci siamo e che vogliamo essere protagonisti nel girone di ritorno. Ancora più bello che segnare sarebbe forse stato fare clean-sheet, ma non è stato possibile. Già dalla prossima partita bisogna lavorare nei dettagli come il rigore di oggi o altri piccoli errori».