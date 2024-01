Due incidenti a Gallarate, in viale Milano lunga coda

Ambulanze e automedica sono state attivate nell’arco di mezz’ora per due incidenti stradali avvenuti a Gallarate, nella zona industriale di Sciarè e in viale Milano.

Il primo scontro – tra due auto – è avvenuto alle 15.45 a metà di viale dell’Unione Europea, sul posto inviate un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Gallarate. È stato soccorso un 74enne, portato in ospedale in “codice rosso”.

Il secondo incidente è avvenuto in viale Milano, alla confluenza tra il Sempione da Busto e la rampa dalla superstrada 336, vicino ai centri commerciali, alle 16.30.

Si sono qui scontrate un’auto e una moto, anche in questo caso il 118 è stato attivato in “codice rosso”: il motociclista di 51 anni ha riportato ferite ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Quest’ultimo incidente sta provocando code, in particolare in uscita dalla superstrada 336 da Milano.

Articolo aggiornato alle ore 17.30 di lunedì 8 gennaio 2024