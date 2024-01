Investito in viale Unione Europea a Gallarate, è grave

Un uomo di 74 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto in viale dell’Unione Europea a Gallarate: investito, è stato portato in ospedale a Varese in “codice rosso”, in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di lunedì 8 gennaio, più o meno a metà del lungo viale della zona industriale di Sciarè, sulla carreggiata in direzione periferia-Cassano: due auto si sono scontrate con violenza, un urto frontale-laterale che ha portato entrambi i veicoli sul marciapiedi parallelo, oltre la fascia di prato divisoria e la ciclabile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, oltre ad un’ambulanza dalla vicina sede della Croce Rossa cittadina e ad un’automedica arrivata in posto successivamente.

Da ricostruire la dinamica: l’uomo, residente a Gallarate, si trovava nelle vicinanze del suo veicolo, fermo sulla carreggiata: è stato investito da un veicolo, ma va appurato se è stato travolto direttamente dall’altra auto coinvolta (un Suv) o dalla sua stessa auto tamponata. Lo dovrà stabilire la Polizia Locale, che ha svolto accurati rilievi.

Il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, in gravi condizioni, ha perso anche sangue.

Poco dopo, sempre a Gallarate, si è registrato un altro incidente, uno scontro tra auto e moto in viale Milano, per fortuna con conseguenze meno gravi.