Emergenza su un aereo privato, allerta a Malpensa e atterraggio a Cameri

Allarme e mezzi di soccorso mobilitati all’aeroporto di Milano Malpensa, al terminal dell’aviazione generale, quello dei “jet privati”: il sistema d’allerta è scattato poco dopo le 12 per la segnalazione di un aereo in emergenza.

Il velivolo in questione (che sarebbe decollato dalla vicina Lugano) è poi atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Cameri, sul versante Ovest del fiume Ticino, a poche decine di chilometri da Malpensa.

Come detto l’ipotesi di un atterraggio d’emergenza ha fatto comunque scattare le misure di precauzione anche a Malpensa: si sono mossi i vigili del fuoco e il sistema Areu-118 ha inviato in posto due automediche e tre ambulanze , partite dalla vicina Busto Arsizio e Angera (i mezzi sono comunque mobilitati in “codice giallo”).

I vigili del fuoco – come da procedura – escono dal loro distaccamento interno allo scalo con il convoglio standard, imperniato sul mezzo speciale aeroportuale Supedragon X8, da altri mezzi specifici e dall’unità ROS a bordo di veicolo di comando in contatto con la torre di controllo (la foto d’apertura dell’articolo è d’archivio: emergenza a Montichiari).

Analogo sistema d’allerta è scattato ovviamente anche a Cameri.

Il sistema d’allerta di Malpensa è mantenuto alla massima efficienza anche grazie a regolari esercitazioni “di scenario” che coinvolgono tutti gli enti, da Enac ed Enav ai vigili del fuoco, dal gestore aeroportuale Sea al sistema del 118, fino alle forze dell’ordine. L’ultima esercitazione risale a poche settimane fa.