Idee regalo natalizie per gli amanti del cinema e delle serie TV

A Natale un bel regalo fa sempre piacere. Le idee di certo non mancano tuttavia ce n’è una che potrebbe sorprendere in positivo e donare emozioni. Quale? Un gadget, una maglietta o anche un peluche della serie televisiva o del film più amato. Un tuffo nel passato magari proprio nel giorno di Natale quando tutti sono in famiglia a guardare in tv un classico del giorno di festa.

Film e serie per un tuffo nel passato

Natale è senza ombra di dubbio il periodo più bello dell’anno per diversi motivi. Lo stare insieme alla famiglia, alle persone care per vivere giorni di serenità. Tuttavia, il periodo natalizio è anche famoso perché in un certo senso si fa un tuffo nel passato, suggellato attraverso il suo legame con film e serie famose. Ogni anno, infatti, la tv ripresenta dei classici per accontentare certamente i più piccoli ma anche chi attraverso quelle immagini ritorna un po’ bambino. Avete mai pensato ad una idea regalo come un gadget di film e serie?

Una cultura natalizia basata su alcuni classici della tv

Se volessimo concentrarci su questa festa, insieme a Babbo Natale e al panettone un classico del periodo è rappresentato proprio da questi film insieme a serie e cartoni animati. Si può parlare in un certo senso come tutto questo faccia parte di una certa cultura natalizia. Non siete d’accordo anche voi? Chi di noi non ha mai avuto modo di vedere in tv i film più famosi legati al tema natalizio o comunque trasmessi durante i giorni di festa?

Illufantasy, peluche ispirati ai personaggi delle serie più famose

Diciamo che questi film hanno fatto da traino anche per la vendita di gadget e merchandising. Pensate a quanti peluche vengono regalati a Natale ispirati proprio ai personaggi storici più famosi che hanno raggiunto popolarità praticamente in tutto il mondo. Un modo originale e affettuoso di idee regali pensando alle persone care attraverso un personaggio o un film che hanno caratterizzato anni particolari. Scatta anche una sorta di nostalgia per il tempo che passa, un tempo fatto di allegria, spensieratezza e voglia di divertimento. Il mercato di riferimento offre davvero tante soluzioni, tutte belle e fedeli alle icone originali. Ad esempio, il portare Illufantasy offre un’offerta ampia e importante su peluche ispirati a personaggi iconici. Una vera manna per appassionati e collezionisti de Il Signore degli Anelli, Il Trono di Spade, Harry Potter, Lilo e Stich, Pokemon, Dragon Ballo, Naruto.

Indossare un ricordo e una emozione passata

Non amate i peluche oppure pensate che alla persona cara questo possa essere un regalo non adatto? Non c’è il benché minimo problema perché l’offerta presenterà anche un merchandising più creativo. Qualche esempio? Beh, la scelta è ampia e può spaziare dalla classica t-shirt, un poster, la tazza per la colazione, prodotti assolutamente fedeli agli originali nei minimi particolari. Un regalo per indossare o utilizzare un ricordo, un’emozione vissuta negli anni più belli e senza pensieri. Nella sera della vigilia o nel giorno di Natale si era tutti davanti alla tv per vedere film iconici, bellissimi, spesso fantasy che hanno fatto la storia del cinema e del periodo di Natale in particolare.

Film entrati nella programmazione storica nei giorni di Natale

In fondo il cinema è viaggiare con la fantasia. Grandi e piccini rimangono affascinati da ciò che vedono in tv e spesso ricordano questo per tutta la vita. Non è difficile ascoltare in quei giorni le persone adulte parlare di ciò che più amavano guardare durante il Natale di tanti anni fa. Alcuni film con i cartoni animati sono rimasti gli stessi, alcuni film si sono aggiunti e da qualche anno sono entrati di diritto nella programmazione “ufficiale” dei giorni di festa. Di certo in quel tempo non si poteva pensare di immortalare gli eroi preferiti o il film natalizio in magliette o peluche, al contrario oggi si ha questa grande opportunità da cogliere al volo, Illufantasy lo sa e presenta come abbiamo detto una vasta gamma di prodotti adatto davvero a tutti.

Il cinema e il Natale hanno un forte legame storico

Non solo film di Natale quindi ma anche classici immortali che hanno fatto la storia del cinema. Ne abbiamo fatto cenno in precedenza, specialmente i fantasy raccolgono sempre un grande successo anche in qualcosa da indossare e portare tutti i giorni con sé. Non è difficile vedere cappelli, tazze, felpe, sciarpe con il logo e il viso di personaggi famosissimi. In fondo il cinema e il Natale hanno sempre avuto un feeling, recarsi in sala durante le feste magari con la famiglia rappresenta un classico. Tra le idee regali Natale uno adatto infatti potrebbe essere un biglietto per un’anteprima o anche l’abbonamento alle piattaforme di streaming.

Avete scelto il regalo adatto?

Avete scelto allora quale tipo di gadget legato a un film poter regalare a Natale? Sarà un’esperienza unica, divertente per i più piccoli e un tuffo nel passato per chi ha qualche capello bianco in più.