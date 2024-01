La Carovana dei Diritti di FLC Cgil fa tappa anche a Varese

“Stesso paese, stessi diritti”. Contro precariato e Autonomia Differenziata arriva anche in Lombardia la Carovana dei Diritti: fino al 29 gennaio il camper targato FLC CGIL farà tappa in tutte le province della regione con volantinaggi, tavole rotonde, presidi e dibattiti.

Dopo la settimana passata in Veneto, il camper della FLC CGIL fa tappa in Lombardia. Il tour della Carovana dei Diritti, la campagna lanciata a livello nazionale dalla categoria dei lavoratori della conoscenza avviata lo scorso anno e che terminerà a giugno, vuole portare nei mercati, nelle piazze e tra le persone i temi cari agli operatori delle scuole, delle Università e degli Istituti di Ricerca.

A partire dall’Autonomia Differenziata: il DDL Calderoli, al vaglio del Senato, oggi, è stato ritenuto fin dalla sua prima stesura, un affronto all’unità e alla solidarietà nazionale. Un argomento su cui era intervenuta, qualche giorno fa, la segretaria generale della FLC CGIL Nazionale, Gianna Fracassi, a Milano per incontrare tutti i segretari generali della categoria: «Sono solo tre le materie di competenza esclusiva dello Stato: tra queste vi è la scuola. L’Autonomia Differenziata rischia di rompere la coesione sociale del Paese e di aprire un modello che rischia di pregiudicare il nostro sistema democratico, perché la democrazia passa anche dalla scuola».

A testare il camper Alessandro Pagano, Segretario Generale della CGIL Lombardia: «Vogliamo contrastare questo DDL, anche se non abbiamo trovato alleanze in questa regione. L’Autonomia Differenziata porta con sé un’idea di stato sociale più povero e frammentato». Salari, precarietà e contrasto alla privatizzazione saranno le altre tre parole chiave che accompagneranno il camper che oggi ha stazionato di fronte alla sede della FLC regionale.

Il camper partirà questa sera, 18 gennaio, da Milano per fare tappa a Cremona, Mantova e Brescia. Arriverà a Bergamo, si sposterà poi a Sondrio, Lecco, Como, Varese, Monza e Lodi.

L’appuntamento a Varese è per mercoledì 24 gennaio in piazza Monte Grappa, dalle 9 alle 13. Tra gli interventi in programma quelli del segretario generale Flc Cgil Michele Maglione, del sindaco Davide Galimberti, dell’assessore Enzo Laforgia, del presidente Anpi cittadino di Varese Rocco Cordì, del consigliere regionale Samuele Astuti.

Il 27 tornerà a Milano dove, alle 11:30, è prevista un’assemblea pubblica sotto la Prefettura. Il 28 la FLC cittadina organizzerà una tavola rotonda intitolata “Stesso cielo, stessa pace”.

Il tour si chiuderà a Pavia con un dibattito pubblico a cui parteciperanno sindacalisti e docenti.